Kunterbunte Truppe lädt zum Liederzirkus

Die „Musica“ Dankoltsweiler, die Grundschule und der SV Jagstzell präsentieren am Freitag, 5., und Samstag, 6. April, um 19.30 Uhr einen „kunterbunten Liederzirkus“ in der Turn- und Festhalle Jagstzell. An dem Projekt wirken rund 140 große und kleine Akteure mit.

Mit der Aufführung des Liederzirkus wollen der Chor „Musica“ des Gesangvereins Dankoltsweiler, die Grundschule Jagstzell und Mitglieder des Sportvereins die Gäste unterhalten. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Der Geschäftsführer des Gesangvereins, Anton Rettenmeier, begründete das Zustandekommen des Großprojekts beim Pressegespräch so: „Nach dem Konzert ist vor dem Konzert.“ Vor sechs Jahren hatten „Musica“ und die Grundschule mit einer „Piratenfahrt“ bereits einmal gemeinsame Sache gemacht. An den riesigen Erfolg von 2013 will man mit dem „Liederzirkus“ nun anknüpfen und versuchen, diesen noch zu toppen.

Sänger und Sängerinnen holen sich den letzten Schliff

Die 36 Sängerinnen und Sänger des Gesangvereins sind mit den Singstunden und Proben unter der Leitung von Bettina Kartak bereits auf der Zielgeraden. Beim Probewochenende im Turnerheim Bartholomä holte man sich den letzten Schliff.

Dienstags und donnerstags am Nachmittag ist die Grundschule im Probenfieber, und die gut 80 Kinder üben in verschiedenen Gruppen. Rektorin Karin Scheuermann ist vom Projekt überzeugt und freut sich über die Begeisterung der Kinder und das Engagement vieler Eltern bei der Vorbereitung.

Der Schulchor und die Theater-AG unter der Regie von Monika Kucher, Susanne Frey und Marion Welk proben „Alices Miniaturtraumstück“.

Gemeindehalle wird zum riesigen Zirkuszelt

Die jungen Mitglieder der „Kreativ-Werkstatt“ unter Leitung von Regine Fischer und Regine Zeller basteln und bemalen die Dekoration. Die 20 kreativen Kinder werden die Gemeindehalle in ein riesiges Zirkuszelt verwandeln, mit großen Figuren von Clowns, Leoparden und kleinen Akrobaten. Auch viele Eltern helfen kräftig mit und nähen die Kostüme für die Kinder.

Ein Flashmob aller Gruppen soll bereits zu Beginn des Konzerts für Stimmung sorgen. Danach werden die Kinder der Grundschule zum Einsatz kommen, mit der Präsentation des Theaterstücks, dem Gesang der Klassen 1 bis 4 und dem Lied „Im Dorf, wo ich geboren bin“ von den „Dorfrockern“, gemeinsam mit dem Gesangsverein.

Medley aus „Mary Poppins“ und eine Akrobatik-Showeinlage

Im zweiten Teil geht’s dann voll zur Sache unter dem Motto „Die Menschen und ihre Lieder in jeder Lebensphase“. Musikalisches wird geboten werden mit einem Medley aus „Mary Poppins“ und Sportliches mit einer Akrobatik-Showeinlage der „Jakros“ des SV Jagstzell mit Übungsleiter Jochen Francz.

Die „Musica“ nimmt danach die Besucher mit auf eine unterhaltsame Reise und singt mehrere Hits von Abba, Udo Jürgens, Michael Kunze und Peter Maffay, begleitet von Timo Schenk am Klavier.

Für Abwechslung auf der Bühne sorgen die Dorfkinder des Sportvereins unter der Regie von Claudia Wunder und Annegret Schenk mit einem lustigen Clowntanz, die Einradfahrer mit Sabine Schlosser zeigen ihr Können, und Sophie und Marie Rettenmeier werden als Gesangsduo auftreten. Mit dem vielseitigen Programm und der Dekoration will man die Zuschauer in die bunte Welt des Zirkus entführen.

Für die Regie und Choreografie des Abends sind Harry Baumann und Tobias Brunner vom neu gegründeten Jagstzeller Verein „Kulturgestalten“ verantwortlich.

Für den Gesangverein Dankoltsweiler und Anton Rettenmeier ist das bevorstehende Gemeinschaftsprojekt eine organisatorische und künstlerische Herausforderung. Da aber alle Gruppen mit Herzblut dabei seien und sich gewissenhaft vorbereiten, ist er überzeugt, dass es wieder ein Erfolg und das Zirkuszelt sich füllen wird.

Besucher, die durch den „kunterbunten Liederzirkus“ animiert werden, auch einmal ihre Stimme zu erproben, sind zum Mitsingen bei der „Musica“ eingeladen, denn „Singen ist ein Geschenk für die Seele“, meint Rettenmeier. Die Chorproben finden immer montags ab 20 Uhr in der alten Schule in Dankoltsweiler statt.