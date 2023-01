Kulturgestalten lassen den „Gott des Gemetzels“ auf Jagstzell los

Die Jagstzeller „Kulturgestalten“ haben über den Jahreswechsel an drei gut besuchten Vorstellungen dem begeistertem Publikum Theaterunterhaltung vom Feinsten geboten. Mit der Gesellschaftssatire „Gott des Gemetzels“ wurde ein humorvolles, rasantes und auch gesellschaftskritisches Stück der französischen Autorin Yasmina Reza aufgeführt.

Unter viel Applaus würdigten die Zuschauer das Bühnenspektakel unter der professionellen Regie von Harry Baumann, der bei seinem Stück mit nur vier Schauspielern auskam. „Da wir bedingt durch Corona im Spätsommer nicht wussten, wie und ob wir ein Stück inszenieren können, haben wir uns erneut für ein Stück mit nur wenigen Schauspielern entschieden, sagte er. Diese vier Rollen waren jedoch perfekt besetzt.

Die Handlung spielt in Frankreich und dreht sich um zwei Elternpaare, die sich verabreden, um einen Konflikt zwischen Ihren Söhnen zu besprechen. Vorangegangen ist ein Streit zwischen den beiden elfjährige Jungen, bei dem einer mit einem Stock zuschlägt und der andere zwei Schneidezahne verliert. Unter zivilisierten Leuten, wie es die Eltern sind, spricht man die Sache gemeinsam durch. So beraten Alain und Annette mit Véronique und Michel bei Kaffee und Kuchen, wie man pädagogisch richtig auf die Jungs einwirkt. Am besten so konsensbemüht und politisch korrekt, wie es sich heutzutage in unseren westlichen Gesellschaften gehört. Doch sehr schnell bröckelt die Fassade. Wer war denn nun der Schuldige der beiden Bengel?

Die vier Akteure tragen mit ihren allzu menschlichen Charakteren zu einem authentischen Bild bei, bei dem sich der eine oder die andere Person im Publikum vielleicht wiedererkennt. Michael Schneider spielt Michel den konsensbemühten Metallwarenhändler, der zu Beginn immer vermitteln will, sich jedoch mehr und mehr als Choleriker entpuppt. Seine Frau Véronique verkörpert von Astrid Zwick-Lamprecht versucht mit allzu hohen ethischen Ansprüchen an sich und andere den Leitfaden vorzugeben und das pädagogische Niveau hochzuhalten. Der skrupellose Anwalt Alain, gespielt von Tobias Brunner, interessiert sich für wenig außerhalb seines beruflichen Alltags und möchte sich von solchen „Nachbarschaftsgeplänkeln“ nicht von seiner wichtigen Tätigkeit abhalten lassen. Seine Frau Annette die von Luisa Haun gespielt wird ist eine seriöse und zuvorkommende Vermögensverwalterin, deren perfekte und professionelle Fassade jedoch ebenfalls schnell Risse bekommt und einstürzt.

Mit viel Liebe zum Detail arbeitete Harry Baumann die Charaktere der vier Akteure gekonnt heraus. Die eher puristisch eingerichtete Bühne lässt viel Raum für die Schauspieler und deren Emotionen und Befindlichkeiten. Die scheinbar kleinen Zwistigkeiten und feinen Risse in den Paarbeziehungen klaffen immer mehr auf und lassen teils humorvoll teils ironisch hinter die perfekte Hülle blicken. Wie wären wir gerne, wie sind wie und wie möchten wir von anderen wahrgenommen werden? Das sind die zentralen Fragen des Stücks, das die moderne, aufgeklärte Gesellschaft auf die Schippe nimmt. So verbindlich und watteweich man sich auch geben mag, am Ende behält einer die Oberhand: Der Gott des Gemetzels.