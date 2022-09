Kreativ, kunstvoll, köstlich

Es gibt wieder einen Herbstmarkt in Jagstzell. Wie die Verwaltung mitteilt, plant die Gemeinde im engen Schulterschluss mit dem verantwortlichen Marktausschuss am 15. und 16. Oktober die 8. Auflage des beliebten Marktes auf dem Gelände der Grundschule.

Die Organisation ist bereits angelaufen und auch ein paar Programmpunkte stehen schon fest, heißt es in der Ankündigung. So findet beispielsweise ein Kürbiswettbewerb der Grundschüler sowie ein Wettbewerb Schüler gegen Gemeinderäte statt. Außerdem wird es ein vielfältiges Rahmenprogramm für Jung und Alt geben, sowie ein umfangreiches Angebot an regionalen Spezialitäten und Produkten.

Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre, wird in diesem Jahr wieder mit über 50 Ständen gerechnet. Hierfür werden noch weitere Standbetreiber gesucht, da die Vielfalt der Angebote vor allem mit handgemachten kreativen Produkten erweitert werden soll. Nähere Informationen dazu gibt es bei Lothar Krockenberger vom Marktausschuss, E-Mail: lkrockenberger@aol.com, Telefon: 0174 / 920 26 11. Die Marktordnung ist auf der Homepage der Gemeinde Jagstzell www.jagstzell.de abrufbar.