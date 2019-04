Kolpingsfamilie Jagstzell spendet für Uganda

Bei der Hauptversammlung der Kolpingsfamilie Jagstzell ist der Erlös aus den Theatervorstellungen 2018 in Höhe von 1500 Euro an die Uganda-Hilfe gespendet worden.

Den Scheck überreichte der Vorsitzende Nikolaus Kurz an Helene Dingler von der Uganda-Hilfe Königsbronn, die das Geld direkt an die Comboni-Missionare zur Unterstützung der inzwischen sieben aufgebauten Stationen in Nord-Uganda weiterleiten wird.

Dingler gab bei der Versammlung mit einem interessanten Bild-Vortrag noch gute Einblicke in das Leben in Uganda und die Aufbauhilfe der Missionare. Wie sie aufzeigte, konnten in den letzten beiden Jahrzehnten mit Unterstützung der Uganda-Hilfe Krankenhäuser, Schulen, Ausbildungszentren und vieles mehr aufgebaut und finanziert werden.