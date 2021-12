Kolpingsfamilie ehrt treue Mitglieder

Die Kolpingsfamilie Jagstzell hat den Kolpinggedenktag mit einem Gottesdienst eingeläutet, der von Pfarrer Harald Golla zelebriert und von den Kolpingfamiliengruppen mitgestaltet wurde. Coronabedingt wurde auf die übliche Feier im Vitusheim verzichtet. Während des Gottesdienstes wurde Pfarrer Golla zum Präsens der Kolpingsfamilie Jagstzell gewählt. In der Predigt verlass Golla Texte aus einem Buch von Adolph Kolping, die er im 19. Jahrhundert geschrieben hat, die aber auch noch heute ihre Gültigkeit haben, und stellte Parallelen zwischen der Zeit damals und heute her.

Die Ehrungen der langjährigen Mitglieder nahmen der Vorsitzende Nikolaus Kurz und der neue Präsens Pfarrer Golla in der Sankt-Vitus-Kirche vor: Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Anneliese und Ludwig Wiedmann sowie Stefan Rettenmeier und für 40 Jahre wurden Manfred Wunder und Konrad Schiele geehrt.

Die Kollekte in Höhe von 600 Euro geht an Pfarrer Joseph Lubega aus Uganda, der in den vergangenen Jahren die Urlaubsvertretung von Pfarrer Martin Danner übernommen hat.