Kinderbibeltag in Jagstzell

14 Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse haben am ökumenischen Kinderbibeltag der evangelischen Christusgemeinde und der katholischen Kirchengemeinde St. Vitus in Jagstzell teilgenommen. Im vergangenen Jahr war der Kinderbibeltag ausgefallen. In der Kirche St. Vitus beschäftigten sich die Kinder mit einer Sequenz aus dem Film „The Chosen“. Dazu entwarfen sie Plakate, die Jesus in den Mittelpunkt rücken. Auf dem Schulhof bastelten die Kinder aus Rinde, Moos, Blättern und Beeren Schneeeulen und mehr. Ein Höhepunkt war die Schnitzeljagd, bei der die Kinder Fragen über Jesus beantworten mussten. Zur Abschlussandacht erwartete Pfarrer Harald Golla die Kinder in der Kirche. Foto: privat