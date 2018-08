Kinder machen mit Lust und Laune Musik

Jagstzell (ij) - Einmal mehr ist im Rahmen des Jagstzeller Ferienprogramms das Musikprojekt „Jagstzeller Band-Camp“ angeboten worden, einmal mehr erwies sich dieses Angebot als Volltreffer. 18 Kinder im Alter zwischen acht und 16 Jahren wollten mitmachen und studierten unter Leitung des Jagstzeller Musikers Alexander Latzko – mit großem Übungseifer und Begeisterung – zwei Songs ein.

Vor zwei Jahren wurde das Band-Camp erstmals von Latzko in den Sommerferien angeboten. Damals meldeten sich sieben Kinder an. In diesem Jahr kletterte die Teilnehmerzahl auf 18 Kinder. Für Latzko bedeutete das akribische Vorbereitung. „Ich habe mir tatsächlich zwei Wochen Zeit genommen, um für diese große Zahl an Kindern Lieder auszusuchen, einfache Noten zu schreiben und die Abläufe zu durchdenken.“ Die große Herausforderung bestehe beim Band-Camp darin, 18 Kinder zum gemeinsamen Musizieren zu bringen – und dabei sollen sie alle auch noch richtig Spaß haben.

Da die Voraussetzungen der jungen Teilnehmer ganz unterschiedlich waren – manchen spielen schon seit einigen Jahren ein Instrument, andere erst seit ganz kurzer Zeit – wurden von Latzko zwei Songs – „Ein Kompliment“ von den Sportfreunden Stiller und „Knocking on heavens door“ von Guns’n’Roses – gewählt, die die Kindern bereits aus dem Radio kannten und deren Akkorde und Harmonien relativ leicht zu spielen sind.

Ziel erreicht: Zwei Songs wurden in vier Stunden eingeübt

Was sich am Ende dann auch als gute Entscheidung erwies. In nur vier Stunden waren die beiden Lieder einstudiert. Und das perfekt.

„Das ist für 18 Kinder, die noch nie miteinander ein Lied gespielt haben, schon eine kleine Meisterleistung“, sagt der Initiator des Band-Camps, Alexander Latzko.

Die Kinder seien beim Band.Camp mit großer Begeisterung und einer Vielzahl von tollen Instrumenten dabei gewesen: Schlagzeug, Klavier, Keyboard, Cajon, fünf Flöten, Querflöte, Tenorhorn und Percussions. Dazu gesellten sich vier junge Sängerinnen. „Unser Ziel war es, die Songs in nur vier Stunden, bis 18 Uhr, aufführungsreif einzustudieren. Und das haben wir auch gemeinsam geschafft“, freute sich Alexander Latzko. Gekrönt wurde das Band-Camp zum Abschluss noch mit einem öffentlichen Auftritt der bunt zusammengewürfelten Gruppe vor Publikum, das sich vornehmlich aus den Eltern der Kinder rekrutierte. Mit Lautsprechern, Mikrofonen und Lichtanlage – ganz wie bei einem großen Konzert – wurden die Zuhörer überrascht. Klar, dass die Eltern da nicht mit Applaus und „Zugabe“'-Rufen geizten.

Den jungen Musikern gefiel das alles so gut, dass sie eine Wiederholung im nächsten Jahr einforderten.