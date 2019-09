Junge Künstler beweisen große Klasse

Da hat aber mal alles gepasst: Musik, Interpreten, Wetter und Stimmung. Der erste Jagst-Song-Contest (JSC) in Jagstzell am vergangenen Samstag war ein durchschlagender Erfolg. Den jungen Interpreten machte der Contest auf der Open-Air-Bühne am Jagst-Ufer genauso viel Spaß wie dem Publikum, das an dem Abend begeistert mitging und jeden Auftrit feierte.

Pünktlich um 17 Uhr startete der erste JSC. Der Moderator des Abends, Tobias Brunner, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins Kulturgestalten, bedankte sich vorab bei allen Teilnehmern und betonte, dass es bei diesem Wettbewerb keine Verlierer geben wird. „Alle Kinder und Jugendliche sind bereits jetzt Gewinner. Hier steht nicht der Wettbewerb im Vordergrund, vielmehr freuen wir uns auf jeden einzelnen Beitrag“, unterstrich Brunner mit Nachdruck.

Danach konnte der JSC losgehen. Teilnehmer aus Jagstzell, Stimpfach, Pfahlheim und Stödtlen wagten sich auf die Bühne und wurden bei ihren Auftritten von der Jagstzeller Band Happy Hour´ mit Tobias Schiele, Alexander Latzko und Anna Latzko begleitet.

Zuerst startete die Altersgruppe bis zehn Jahre. Die vermeintlich Kleinen bewiesen auf der Bühne Größe und glänzten mit Songs von Mark Forster, Namika, Andreas Borani, Adel Tawil und Sido und Tim Bendzko.

Das Jury-Team mit Waltraud Gschwender, Katrin Prochaska und Remi Geffroy hatte die undankbare Aufgabe, hier einen Sieger zu ermitteln.

Publikum ist schwer beeindruckt

Und die Aufgabe für die Juroren wurde nach der Pause nicht leichter. Da folgten die Sängerinnen und Sänger der Altersgruppe bis 17 Jahren mit insgesamt elf Beiträgen. Songs von Kings of Leon, Ed Sheeran oder Bryan Adams wurden zu Gehör gebracht. Und das zum Teil fast schon professionell. Das Publikum zeigte sich ein ums andere Mal schwer beeindruckt Jeder einzelne Teilnehmer erhielt nach dem Auftritt begeisternden Applaus. Am Ende gab es tatsächlich keine Verlierer, sehr wohl aber Sieger. Herausragend bei der Altersguppe bis zehn Jahre waren die beiden Brüder Niclas und Elias Hildner aus Pfahlheim mit dem Song „Astronaut“ vom Interpreten Sido, gefolgt von Janina Freytag aus Stimpfach mit dem Song „Je ne parle pas francais“ von Namika und Elias Brunner aus Jagstzell, der es mit dem Song „Ist Da Jemand?“ von Adel Tawil aufs Treppchen schaffte.

In der Altersgruppe bis 17 Jahren hatten Jagstzeller die Nase vorne. Mona Lemmermeyer siegte mit dem Song „Summer of 69“ vom Interpreten Bryan Adams, gefolgt von Sabrina Januszok mit dem Song „Dollhouse“ von Melanie Martinez.

Platz drei sicherten sich punktgleich Elisa Latzko mit dem Song „Soul Sister“ von Train sowie Sophie Rettenmeier mit dem „I See Fire“ von Ed Sheeran.

Die Kinder und Jugendlichen bekamen als Preis einen Kinogutschein und die passende Urkunde. Jeweils die ersten drei Sieger erhielten zusätzlich einen Warengutschein von der Firma Expert Schlagenhauf.