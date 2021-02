Jagstzellerin war als Missionarin auf Zeit in Kenia

Ein Jahr ins Ausland. Am besten als Freiwillige einer gemeinnützigen Organisation, um anderen Menschen in ärmeren Regionen der Welt zu helfen. Das bewegt viele junge Leute und treibt sie an, sich für einen einjährigen ehrenamtlichen Dienst zu melden. Zu ihnen gehörte auch die 21-jährige Amelie Fischer aus Jagstzell. Die Studentin der Politikwissenschaft ging im September 2019 als Missionarin auf Zeit nach Juja in Kenia und arbeitete in einem Kinderheim mit. Heute sagt sie: „Die Illusion, dass ich anderen helfe, habe ich in Kenia ganz schnell abgelegt. Am Ende war ich diejenige, der geholfen wurde.“

Bei Amelie Fischer schwingt aufrichtige Begeisterung mit, wenn sie von ihrer Arbeit als Missionarin auf Zeit (MaZ) spricht. Der Freiwilligendienst, der von der Katholischen Kirche und vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung getragen wird, habe sie nachhaltig geprägt.

Und das ist durchaus erstaunlich. Denn die 21-jährige, die nie eine große Kirchengängerin war, arbeitete in Kenia nicht nur in einem Kinderheim. Sie war auch fester Teil einer Ordensgemeinschaft, betete und aß zusammen mit den Missionsschwestern vom Kostbaren Blut. „Ich habe in dieser Zeit nicht nur meinen Glauben neu und anders erleben dürfen. Ich habe auch faszinierende Frauen kennengelernt. Das waren unheimlich spannende und lehrreiche Monate. Dieser Perspektivenwechsel wird mein weiteres Leben beeinflussen“, ist die 21-Jährige überzeugt.

Warum sich Fischer ausgerechnet für den kirchlichen MaZ-Freiwilligendienst der Spiritaner entschieden hat und nicht für ein anderes Programm? „Weil es hier eine sehr intensive Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt gibt und auf die Arbeit, die geleistet werden soll“, sagt Fischer. Dabei werde alles „kritisch hinterfragt – auch was wir als Hilfe verstehen“. Außerdem müsse man sich bei diesem Programm schon im Vorfeld umfassend mit der Geschichte des afrikanischen Kontinents auseinandersetzen. Speziell mit der Kolonialgeschichte, bei der die kirchliche Mission bekanntlich eine gewichtige Rolle spielte. Ein Thema, das Fischer in ihrer Schulzeit am Ellwanger Peutinger Gymnasium, „leider“ etwas zu kurz gekommen ist.

Von ihrer Mitarbeit im kenianischen Kinderheim „Star of Hope“ berichtet die 21-Jährige indes sehr nüchtern – ohne zu beschönigen oder zu dramatisieren. Sie habe dort lediglich im Kindergarten, einer Art Vorschule, der Lehrerin assistiert. Außerdem unterstützte sie die Sozialarbeiterin und half bei administrativen Arbeiten. „Ich habe mich als das kleine Extra wahrgenommen und nicht als unverzichtbaren Teil. Alle sind da vorher und auch nachher sehr gut ohne mich ausgekommen.“ Gleichwohl habe ihr die Arbeit mit den Kindern Spaß gemacht.

Auf die Lebensverhältnisse in Juja will Fischer nicht groß eingehen. „Natürlich“ sei das Leben in Kenia anders als in Europa, wobei „anders“ keine Wertung sei. Sie wolle einfach keine Stereotype bedienen. Das Land und der Kontinent hätten „viele Seiten, die wir in Deutschland gar nicht kennen“, bedauert die Studentin, die ihren Freiwilligendienst 2020 nach sieben Monaten vorzeitig abbrechen musste – wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie. Im März des vergangenen Jahres konnte sie sprichwörtlich einen der letzten Flieger zurück nach Deutschland ergattern. „Das war wirklich heftig. Ich war zu dem Zeitpunkt ja gerade erst richtig angekommen. Und dann dieses sehr abrupte Ende. Es blieb kaum Zeit für einen Abschied. Das ist mir lange nachgegangen“, erzählt Fischer. Heute könne sie aber mit „einem tiefen Gefühl des inneren Friedens“ auf die sieben Monate in Kenia zurückblicken. „Am Ende war diese Zeit für mich der Einstieg in einen neuen, großen Lernprozess.“ Sie habe sich jetzt auf die Suche nach ihrer ganz persönlichen Mission begeben. „Was will ich machen, was will ich geben?“

Für Amelie Fischer steht fest, dass sie nach der Pandemie, irgendwann, auf jeden Fall wieder nach Juja zurückkehren möchte – wenn auch nur als Touristin. Bis es so weit ist, hält die 21-Jährige, so gut es aus der Ferne geht, Kontakt zu ihrer alten Wirkungsstätte und freut sich mit, wenn die Kinder mit neuen Schuluniformen ausgestattet werden. „Das ist für mich wichtig, denn diese Menschen bedeuten mir nach wie vor unheimlich viel.“ Ebenso wie das Land Kenia und der afrikanische Kontinent. Die 21-jährige Jagstzellerin, die im niedersächsischen Lüneburg Politikwissenschaft studiert, kann sich gut vorstellen, sich mit diesem Thema irgendwann auch beruflich auseinanderzusetzen. „Ich möchte gerne daran mitwirken, ein neues Bild von Afrika zu zeichnen.“

