Jagstzeller Teilgemeinde Rot bekommt eine neue Brücke

Der Jagstzeller Teilort Rot hat eine Zufahrt von der Kreisstraße K 3322 vom Ropfershof her kommend, und von der K 3229, im Volksmund besser bekannt als „Rottalsträßchen“ von Schweighausen her in Richtung Rechenberg. Diese Zufahrt führt über eine Brücke über den Rotbach. Die wasserrechtliche Genehmigung der Brücke ist 2014 ausgelaufen. Jetzt muss sie einem Ersatzneubau weichen.

Bürgermeister Raimund Müller informierte die Bürgerschaft über diese Baumaßnahme und hatte dazu den neuen Planer, Hans Hörner aus Prosselsheim, eingeladen, nachdem der erste Planer wegen einer Erkrankung ausgefallen war. Eigentlich hätte der Ersatzneubau bereits vor einem Jahr entstehen sollen. Müller zeigte sich froh darüber, dass mit Hans Hörner ein Fachingenieur gefunden wurde, der die bereits vorhandenen Pläne in seine Berechnungen eingearbeitet und in einigen Details durch neue Berechnungen ergänzt hat.

Basis für den Brückenbau über ein Fließgewässer ist die Wahrscheinlichkeit eines sogenannten Jahrhunderthochwassers. Nach diesem muss der maximale Wasserdurchlass, also die Querschnittsfläche der Brücke, ausgelegt werden. Erschwerend bei der Rotbachtalbrücke ist, dass dieser Bach direkt vor der Brücke eine rechtwinklige Biegung macht. Dadurch entsteht eine Art Prallwand, die wegen Unterspülungsgefahr besonders stark ausgelegt werden muss. Nach den neuen Plänen werden dies große Kalksteinquader sein, die in Fließbeton gefasst werden.

Neue Brücke soll breiter als ihr Vorgänger werden

Die neue Brücke wird aus drei standardisierten, je zwei Meter breiten Brückenteilen bestehen. Mit insgesamt sechs Metern entstehen so eine vier Meter breite Fahrbahn und schmale Fußwege an jeder Seite, die durch ein 20 Zentimeter hohes Hochbord gesichert sind. „So können teurere Leitplanken eingespart werden“, erklärte der Planer. Die bisherige Fahrbahn ist drei Meter breit. Für die rund 14-wöchige Bauzeit muss südlich der alten Brücke der Rotbach über einen offenen Umleitungsgraben abgeleitet und eine aus stabilen Kunststoffteilen ausgelegte Behelfsstraße errichtet werden. „An wenigen Bautagen wird auch darüber keine Zufahrtsmöglichkeit bestehen; die Roter müssen dann über Waldwege zu ihrem Ort fahren“, ergänzte Bürgermeister Müller anhand einer Kartenskizze.

Nachfragen aus der Bürgerschaft befassten sich mit Drainagen, die „selbstverständlich nach der dreieinhalbmonatigen Bauzeit wieder gerichtet werden“, so Bürgermeister Müller, sowie mit der Stabilität der Brücke. „Diese ist so stabil, dass alles, was in Deutschland verkehrsmäßig zugelassen ist, drüberfahren kann“, sagte Planer Hörner. Ein weiteres Thema war die Beleuchtung, die sich ein Anlieger auf der anderen als der geplanten Seite wegen einer Grundstückszufahrt wünscht.

„Wenn der Gemeinderat die neuen Planungen in der nächsten Sitzung genehmigt, kann dieses Jahr noch ausgeschrieben und Ende Februar 2020 der Ersatzneubau begonnen werden“, beschloss Bürgermeister Müller die Bürgerinfo.