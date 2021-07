Jagstzeller Kulturgestalten spielen Familienstück

Die Kulturgestalten Jagstzell feiern am Freitag, 6. August, um 19.30 Uhr die Premiere ihres Familientheaterstücks „An der Arche um 8“ von Ulrich Hub in der Festhalle Jagstzell. Das Stück ist für Menschen ab fünf Jahren. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht nötig. Es gibt einen Getränkeverkauf.

Was wie eine lockere Verabredung klingt, ist in Wahrheit die Rettung vor der Sintflut. Zwei Tickets für die Arche Noah sind noch zu kriegen. Aber was ist mit dem dritten Pinguin? Darf man einen Freund im Stich lassen? Kurz entschlossen schmuggeln die zwei Pinguine den dritten auf die Arche. Eine turbulente Reise nimmt ihren Lauf.

Mit Leichtigkeit und Witz nimmt der Autor Ulrich Hub die große Frage nach Gott ernst. Mit dem Familienstück über die Sintflut für vier Schauspieler und Schauspielerinnen wurden die Kulturgestalten Jagstzell 2019 für den Preis des Landesverbands der Amateurtheater Baden-Württemberg nominiert.

Vorstellungen sind am Freitag, 6., Samstag, 7. und Sonntag, 8. August. Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr.

Die 3G-Regel muss eingehalten werden. Das bedeutet: Einlass nur mit Impfnachweis, Genesenen-Nachweis oder negativem Test (nicht älter als 24 Stunden, gilt für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr). In der Halle besteht die Tragepflicht einer Schutzmaske, damit alle Besucher ohne Abstand sitzen können.

Es besteht die Möglichkeit, vor den Vorstellungen den geforderten Corona-Schnelltest selbst unter Aufsicht der Kulturgestalten durchzuführen. Geeignete Tests stehen für alle Besucher zur Verfügung.