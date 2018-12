Jagstzeller Kinder zeigen „Himmel auf Erden“

Mit einem Weihnachtsmusical der Extraklasse haben rund 30 Kinder die Krippenfeier an Heiligabend mitgestaltet. Unter der Leitung von Sylvia Weidler, Verena Mauler und Alexander Latzko gaben sie hervorragende Gesangsleistungen und schauspielerisches Talent zum Besten.

Proppenvoll war die Sankt-Vitus-Kirche, als die sechsköpfige Band, bestehend aus Bettina und Kathrin Schenk am Keyboard, Anna Egetenmeier am Flügelhorn, Julianne Sorg an der Geige, Anna Latzko an den Percussions, Elisa Latzko am Saxofon und Alexander Latzko an der Gitarre mit einem Instrumentalstück das Krippenspiel eröffnete. Nicht fehlen durfte auch der Klassiker „Ihr Kinderlein kommet“, der ebenfalls angestimmt und lauthals mitgesungen wurde.

Bereits letztes Jahr haben die Kinder bei dem Krippenspiel gesungen, so Alexander Latzko. Die Idee, dieses Jahr ein Musical zu veranstalten, hatte Sylvia Weidler. Aus dieser Idee heraus kam die Band zustande, die die musikalischen Parts des Schauspiels souverän mitgestaltete.

Und am Anfang war ein Rap

Gebannt beobachtete das Publikum, wie die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler in die Kirche einzogen. Als großer Chor legten sie gekonnt mit einem Rap vor, der die Ausgangssituation des Musicals beschrieb: Im Rahmen einer Volkszählung sollte jeder in seine Heimatstadt reisen, um sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Das galt auch für die schwangere Maria und den Zimmermann Josef, gespielt von Elisa Latzko und Antonia Wagner.

In witziger Weise übersetzten die Schauspielerinnen und Schauspieler im Musical klassische Elemente der Weihnachtsgeschichte in unsere moderne Welt: So wurden Maria und Josef bei der Herbergssuche weder von einer gestressten Managerin (Deborah Weidler), noch von einem Partygirl (Valentina Schenk) aufgenommen. Und trotzdem wurde die Botschaft der Weihnachtsgeschichte nicht verfälscht, sondern für Kinder verständlich dargestellt. Wie es sich für ein Musical gehört, gab es als Sahnehäubchen unzählige Gesangseinlagen obendrauf. Insbesondere die Hauptrollen um Elisa Latzko und Antonia Wagner glänzten mit ihren perfekt vorgetragenen Solopartien.

Nach dieser Meisterleistung gab es tosenden Applaus. Die Besucher klatschten stehend Beifall. Da durfte eine kleine Zugabe nicht fehlen. Das Schlusslied „Himmel auf Erden“ wurde erneut zum Besten gegeben.

Die Krippenfeier endete mit Gebeten, Segenswünschen und Weihnachtsliedern. Andreas Mauler bedankte sich bei den Organisatoren und überreichte ihnen Geschenkkörbe. Auf die Kinder warteten ebenfalls kleine Präsente. Immerhin liefen die Proben für das Krippenspiel seit den Herbstferien auf Hochtouren.