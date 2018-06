Jagstzeller Breitensport feiert 50. Geburtstag

Die Abteilung Breitensport des SV Jagstzell feiert am heutigen Freitag ihren 50. Geburtstag. 1978 gegründet, bietet sie allen Sportsuchenden die Möglichkeit, sich auf breiter Ebene aktiv zu betätigen. Das wird heute zwischen 16 und 18 Uhr an und in der Turnhalle Jagstzell mit einem bunten Programm gefeiert.

Ab 16 Uhr geht’s los mit dem 400-Meter-Lauf der Jahrgänge 2011 bis 2014. Um 16.15 ist der 800-Meter-Lauf der Jahrgänge 2008 bis 2010 und um 16.30 Uhr geht’s für die Jahrgänge 2005 bis 2007 auf die 1,6 Kilometer lange Strecke. Die Startgebühr für die Kinder beträgt jeweils zwei Euro.

Um 18 Uhr gibt’s den fünf Kilometer-Lauf oder fünf Kilometer Walking. Die Startgebühr beträgt fünf Euro. Ebenfalls um 18 Uhr geht’s auf die zehn Kilometer lange Strecke (acht Euro Startgebühr) inklusive Eintritt für die Fitness-Nacht um 19.30 Uhr. Wer nicht bei den Läufen mitmacht, zahlt dafür fünf Euro inklusive einem Getränk und Obst. (afi)