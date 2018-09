Jagstzeller Böllerschützen zu Besuch in der Oberpfalz

Die „Almenrauschschützen Pirkhof“ sind Gastgeber des 21.Oberpfälzischen Böllerschützentreffens gewesen. Das Großereignis fand im kleinen Ort Pirkhof bei Oberviechtach statt. Die Schützengilde Jagstzell war zum ersten Mal mit einer Abordnung von 14 Böllerschützen präsent. Weiters waren mehr als 700 Böllerschützen aus den unterschiedlichsten Böllervereinigungen und Schützenvereinen aus dem ganzen Bundesgebiet angereist, um an diesem Ereignis teilzunehmen.

Am späten Vormittag trafen die Jagstzeller Böllerschützen auf dem Festplatz ein. Zur Veranstaltung fanden sich auch zahlreiche Besucher und Zuschauer ein. Nach einer reichhaltigen Verpflegung trafen sich die Böllermeister kurz vor dem Schießen zu einer kurzen Kommandantenbesprechung. Um 13.30 Uhr begaben sich alle 700 Böllerschützen in Marschformation begleitet von der örtlichen Musikkapelle zum Schießplatz. Bereits am Schießplatz postiert hatten sich mehrere Kanoniere mit ihren Kanonen und Geschützen.

Es wurden insgesamt sechs Schussfolgen abgegeben, darunter Reihensalut, Echoschuss, Schnelles Reihenfeuer, Doppelschlag und Flächenfeuer sowie der abschließende gemeinsame Salutschuss.

Nach dem erfolgreichen Schießen ging es zurück zum Festzelt. Es folgten Ansprachen des Bürgermeisters sowie des örtlichen Böllerreferenten. Zum guten Schluss wurde von der örtlichen Musikkapelle noch die Bayernhymne sowie die deutsche Nationalhymne angestimmt, bei welcher alle Schützen mit vollem Einsatz mitsangen.