Jagstzell hat jetzt auch ein Storchennest

Störche auf Wohnungssuche werden jetzt auch in Jagstzell fündig. Die Gemeinde hat unterstützt durch die EnBW ODR jetzt einen Horst zwischen Friedhof und Freizeit- und Sportzentrum aufstellen lassen. Das Nest selbst hatte der Obst- und Gartenbauverein Jagstzell mit Unterstützung des ehrenamtlich Beauftragten des NABU, Helmut Vaas, vorbereitet.

Zusätzlich zum neuen Masten hat die ODR auch Freileitungen in der Nähe mit Schutzvorrichtungen ausgestattet, um die Störche im Anflug nicht zu gefährden. Jetzt muss nur noch der Storch eigentlich nur Einzug halten. „Wenn sich ein Storchenpaar in Jagstzell ansiedeln würde, wäre dies eine weitere Bereicherung für unseren Ort“, so Bürgermeister Raimund Müller begeistert. Foto: EnBW ODR