Jagstzell erhält über drei Millionen Euro für den Breitbandausbau

Das Land Baden-Württemberg investiert weiter kräftig in den Breitbandausbau.Digitalisierungsminister Thomas Strobl übergab jetzt Bewilligungsbescheide 66 Gemeinde und Landkreise in Höhe von knapp 154 Millionen Euro. Es profitieren erneut Gemeinden aus dem Ostalbkreis. Das meiste Geld fließt nach Jagstzell. Die Gemeinde erhält für den Breitbandausbau vom Land 3,36 Millionen Euro. Es folgen die Stadt Lorch (1,39 Millionen Euro, Adelmannsfelden (1,034 Millionen Euro), Bartholomä (738 961 Euro), Neuler (239 640 Euro) und Kirchheim am Ries (165 464 Euro).