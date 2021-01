Jagstzell: Bürgermeister Raimund Müller hört auf

Es ist am Donnerstagabend in der Jagstzeller Gemeindehalle mucksmäuschen still gewesen, als zu Beginn der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend Jagstzells Bürgermeister Raimund Müller eine persönliche Erklärung ankündigte. Müller eröffnete die Sitzung mit folgenden Worten: „Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2021 ist die letzte, die ich als Bürgermeister der Gemeinde Jagstzell heute zur Beratung und zur Beschlussfassung dem Gemeinderat vorlege“. Ernst und Betroffenheit legte sich auf die Gesichter der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte.

Raimund Müller fuhr fort und sagte, dass seine dritte Amtszeit am 14. November 2021 enden und er sich nicht wieder auf die Stelle als Jagstzeller Bürgermeister bewerben werde. Er mache diese frühzeitige Bekanntgabe des Amtsverzichts ganz bewusst, damit die Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers ohne Stress und mit Ruhe vorbereitet werden kann.

Im weiteren Verlauf seiner Erklärung ging er auf die gute und positive Entwicklung der Gemeinde Jagstzell in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten ein und dankte dem engagierten Gemeinderat und seinem „tollen Team“ auf dem Rathaus sowie den zahlreichen Partnern in den Ingenieurbüros, im Landratsamt und beim Regierungspräsidium und den Abgeordneten des Wahlkreises. Mitgetragen sei seine Arbeit auch immer von den vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen, Organsiationen und Institutionen gewesen. Sowie von einer Bürgerschaft, die sich bei der Entwicklung eines Gemeindeleitbildes äußerst engagiert hatte.

„Alles hat seine Zeit, jede Zeit hat ihre Aufgaben und jede Zeit hat ihre Akteure“. Eine weitere Begründung für seinen unerwarteten Rücktritt gab Müller nicht.