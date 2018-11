In Jagstzell werden Brücken gebaut

In Jagstzell hat auch in diesem Jahr wieder ein sehr gut besuchter ökumenischer Kinderbibeltag der evangelischen Christusgemeinde und der katholischen Sankt-Vitus-Kirchengemeinde stattgefunden. Fast 40 Grundschüler der Klassen eins bis vier nahmen an der Veranstaltung im Vitusheim teil.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Jagstzeller Kinderbibeltages stand die Bibelstelle um den Zöllner Zachäus in Jericho. Zehn Jugendliche, die die Kinder mitbetreuten, stellten in einem anschaulichen Anspiel dar, wie der allseits unbeliebte Geldeintreiber Zachäus in Jericho von Jesus angesprochen wird. Er lädt Jesus in sein Haus ein und spricht mit ihm. Durch diese entgegenkommende Haltung Jesu kann Zachäus seine Fehler eingestehen und einen besseren Weg einschlagen.

In einer Filmsequenz erlebten die Kinder dann, wie es aussehen könnte, wenn Jesus heute unter uns leben würde. In dem Film akzeptierte Jesus einen Außenseiter und sorgte mit seinem beherzten Handeln dafür, dass dieser Außenseiter am Ende wieder dazugehört. Dies beeindruckte die Kinder sehr. In Kleingruppen wurde aufgearbeitet, wie Menschen Mauern aus Ablehnung, die man im Alltag immer wieder erlebt, durchbrechen können.

Am Nachmittag ging es dann ums Brücken bauen – sowohl metaphorisch als auch ganz praktisch. Im Vitusheim war richtig was los – mit Feuereifer schmirgelten und nagelten die Kinder an ihren Bauwerken, die beschriftet und schön bemalt wurden.

Schlussandacht in der Christuskirche

Bei der anschließenden Abschlussandacht in der evangelischen Christuskirche, zu der Pfarrer Martin Danner und Pfarrer Rainer Oberländer dazu kamen, wurde dann eine große Brücke gebaut. Pfarrer Oberländer machte den Besuchern in seiner Ansprache bewusst, dass es Mut und ein weites Herz braucht, um Brücken bauen zu können. Begeistert sangen die Kinder Lieder passend zum Thema, die Bettina Schenk am Keyboard, Hanna Rettenmeier mit der Gitarre und Katharina Gschwender mit der Klarinette gekonnt begleiteten.

Das Team des ökumenischen Frauenkreises hatte beim Kinderbibeltag wieder in hervorragender Weise für das Mittagessen und für den Kuchen am Nachmittag gesorgt. Die Gemeinde hatte die Räumlichkeiten in der Hauswirtschaftsschule fürs Mittagessen zur Verfügung gestellt.