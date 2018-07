In Jagstzell: Treff 3000 wird zu Netto

Auch in Jagstzell steht der Treff 3000-Discounter vor dem Aus. Der Markt soll in einen Netto-Markt umgewandelt werden. Das hat die Edeka Südwest-Zentrale auf Nachfrage unserer Zeitung am Dienstag schriftlich bestätigt. Sowohl der Treff 3000 als auch Netto sind Töchtergesellschaften der Edeka Südwest.

Wie der Pressesprecher von Edeka Südwest, Christhard Deutscher, schriftlich ausführt, werden zum 1. August 2018 die Hälfte der rund 160 Treff 3000-Discount-Märkte an den Netto Marken-Discount abgeben. Alle rund 600 Treff 3000-Mitarbeiter würden von Netto weiter beschäftigt werden, schreibt Deutscher.

Mit dieser Filialintegration solle die Nahversorgung vor Ort verbessert werden: So umfasse das Netto-Konzept eine deutlich größere Lebensmittelauswahl als die bisherigen Standorte von Treff 3000; unter dem Strich würden bei Netto rund 1000 zusätzliche Artikel angeboten.

Der Treff 3000 werde von Edeka dagegen nicht länger als eigene Marke beziehungsweise Vertriebsschiene geführt, stattdessen erfolge eine „Konzentration auf das Kerngeschäft“ und das seien die Vollsortimentsmärkte Nah und Gut, EDEKA, E-Center und Marktkauf. Die bei der EDEKA Südwest verbleibenden Treff 3000-Märkte sollen, so Deutscher, sukzessive von einem Discounter- auf ein Nahversorger-Konzept umgestellt werden.

Die Treff 3000-Filiale in Jagstzell werde voraussichtlich erst Mitte September geschlossen und dann an Netto übergeben.

Genauere Angaben zum weiteren zeitlichen Ablauf der Umstellung und dem genauen Eröffnungstermin könne nur die Tochtergesellschaft Netto machen.

Eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung bei der Netto-Zentrale blieb am Dienstag allerdings unbeantwortet.