In Jagstzell: Traktorfahrer prallt gegen Bahnunterführung

Ein 18-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in Jagstzell einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Sachschaden von rund 9500 Euro entstanden ist. Kurz vor 15 Uhr war der junge Mann mit einem Traktor, an dem eine Feldspritze angebracht war, in der Mühlstraße in Jagstzell unterwegs. Dort prallte die Feldspritze aus bislang unbekannter Ursache gegen die Metallbrücke der Bahnunterführung und im Anschluss auch noch gegen ein Hinweisschild. Der 18-Jährige blieb unverletzt.