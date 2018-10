In Jagstzell ist wieder Herbstmarkt

Am kommenden Wochenende steigt in Jagstzell zum sechsten Mal der Herbstmarkt. Das diesjährige Motto lautet „Kreatives, Kunstvolles, Köstliches“. Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, können die Besucher rund ums Schulareal staunen und genießen. Es werden zum Markt so viele Händler und Aussteller erwartet wie noch nie. Ein großes Rahmenprogramm rundet das Festwochenende ab.

Bürgermeister Raimund Müller freut sich auf die sechste Auflage des Jagstzeller Herbstmarktes: „Das ist ein Fest für die gesamte Gemeinde. Da ist für jeden etwas dabei.“ Es gebe wieder viele Aktionen und viele Mitwirkende und Helfer aus der gesamten Bürgerschaft, von den Vereinen sowie von Schule und Kindergarten.

„Wir sind stolz, dass wir wieder etwas Tolles auf die Beine stellen werden“, sagen unisono Marktleiter Lothar Krockenberger sowie Diana Hauber und Vitus Walter vom Organisationsteam. Wobei Schultes Müller mit einem Augenzwinkern ergänzt: „Unser Arbeitskreis Wetter hat sogar goldenes Oktoberwetter bestellt.“

Neben dem hoffentlich guten Wetter sind das Wichtigste beim Herbstmarkt aber die Aussteller. 53 werden dieses Jahr mitmachen. So viele wie noch nie zuvor. Im Angebot haben sie das, was das diesjährige Motto verspricht: „Kreatives, Kunstvolles und Köstliches“. Das Angebot reicht von Schmuck über Outdoorkerzen, Woll- und Nähartikeln, handgemachten Bürsten bis hin zu originellen Dekoartikeln. Man sollte als Besucher schon etwas Zeit mitbringen, um alles in Ruhe anschauen zu können.

Natürlich hat der Herbstmarkt auch kulinarisch etwas zu bieten. Es gibt Baumstritzel, traditionellen Jagstzeller Hitzkuchen, Schaschlik, Gegrilltes und viele andere Schmankerl sowie die dazu passenden Getränke.

Mostfässleslauf am Sonntag: Schüler gegen den Gemeinderat

Einer der Höhepunkte wird am Sonntag gegen 14.30 Uhr der Mostfässleslauf sein, bei dem Gemeinderäte gegen Schüler antreten. Der Lauf soll auf eine Aktion der Schülern und des Elternbeirats hinweisen, die gemeinsam rund acht Tonnen Obst gesammelt hatten. Rund vier Tonnen davon wurden dann mit einer mobilen Obstpresse Ende September bis spät in die Nacht gepresst und in 550 Fünf-Liter-Bags abgefüllt. Diese Bags kann man beim Jagstzeller Herbstmarkt zum Preis von acht Euro kaufen. Der Rest des gesammelten Obstes wurde als Saft gutgeschrieben. Der Erlös kommt der Schule für Projekte zugute, die man sich sonst nicht hätte leisten können. In den Vorjahren waren dies zum Beispiel eine Kinderoper, ein Künstlertag oder Erlebnispädagogik.

Das Programm:

Samstag, 20. Oktober: 14 Uhr: Eröffnung mit der Böllerkanone und Begrüßung durch Bürgermeister Raimund Müller; 14.15 Uhr: Auftritt der Kleinen aus der Kindertagesstätte Sankt Vinzenz; 15 Uhr: Kinderballett „Norma Monroy“ aus Crailsheim; 16 Uhr: Jugendkapelle des Musikvereins Jagstzell und Bläserklasse Grundschule Jagstzell; 17.30 Uhr: Rope Skipping Teams aus Röhlingen; 18 Uhr: zweite Jagstzeller Herbstmarkt-After-Work-Party mit Highlife.

Sonntag, 21. Oktober: 11 bis 13.30 Uhr: Akustikband „Happy Hour“-Unplugged; 14 Uhr: Auftritt der Grundschule Jagstzell; 14.30 Uhr: Mostfässleslauf Schüler gegen den Gemeinderat, ausgerichtet vom Obst- und Gartenbauverein; 15 Uhr: Kindertanzgruppe SV Jagstzell; 15.15 Uhr: Blaskapelle Blächerovka mit böhmisch-mährischer und schwäbischer Musik.

Der Eintritt ist an beiden Tagen natürlich frei, Parkplätze stehen rund um das Schulareal zur Verfügung.