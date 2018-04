In Dietrichsweiler wird zu oft zu schnell gefahren

In Dietrichsweiler, direkt an der B 290 gelegen, wird zu oft zu schnell gefahren. Das haben Geschwindigkeitsmessungen der Polizei jetzt an den Tag gebracht. Wie Bürgermeister Raimund Müller in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erklärte, habe die Polizei an zwei unterschiedlichen Tagen gemessen. An einem Tag seien 500 Fahrzeuge durch den kleinen Ort gerauscht, am zweiten Messtag waren es 1700 Fahrzeuge. Die Beanstandungsquote sei an beiden Tagen „recht hoch“ gewesen, so Müller. Sie sei bei 4,9 beziehungsweise 5,6 Prozent gewesen. Die Spitzenreiter an den beiden Tagen seien mit 85 beziehungsweise 87 km/h unterwegs gewesen. „Dieses Ergebnis ist nicht tolerierbar“, betonte Müller mit Nachdruck. Er werde das Thema jetzt bei der nächsten Verkehrsschau im Ort aufs Tapet bringen und mit den Verantwortlichen von Polizei und Behörden über „wirksame Gegenmaßnahmen“ beraten. Foto: afi