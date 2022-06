Holzhandlung Bundschuh in Jagstzell schließt nach über 100 Jahren

Für Insider zeichnete es sich schon länger ab: Die frühere Mühle und das Sägewerk und der seit Mitte der 1990er-Jahre in eine Holzhandlung umgewandelte Fachbetrieb für die Lieferung und die Montage von Holzprodukten für Haus und Garten, Bundschuh in Jagstzell, schließt Ende Juli dieses Jahres seine Hallen und Werkstätten. Grund dafür ist der Mangel an Fachpersonal im Bereich der Holzfertigung.

Johannes und Anna Bundschuh im Jahre 1920: Die Unternehmensgründer kurz nach dem Ersten Weltkrieg vor der Alten Mühle. (Foto: Firma Bundschuh)

1914 pachtete Johannes Bundschuh an der Jagst die Mühle und das Sägewerk und kaufte es 1918. Drei Wasserräder trieben einst die Getreidemahlgänge und die Gattersäge an. Nach einem Großbrand 1974 wurde die Getreidemühle nicht mehr aufgebaut. 1979 übernahm der damals 21-jährige Hans Bundschuh den Betrieb von seinen Eltern Zita und Xaver Bundschuh. Zwei „Jahrhundert-Hochwasser“, 1993 und 1994, zerstörten die unter dem Gatter liegenden Elektromotoren, was den Inhaber veranlasste, den Sägebetrieb einzustellen und eine Neuausrichtung der Firma vorzunehmen. Er setzte mit wachsendem Erfolg auf den Zuschnitt und die Montage von Holzprodukten.

Die alte Mühle in Jagstzell um 1948, der Betrieb kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. (Foto: Firma Bundschuh)

Tochter Ann-Kathrin, die zuerst in einem pädagogischen Beruf tätig war, stieg 2015 in das Unternehmen ein, nachdem sie zuvor an der Dualen Hochschule Mosbach Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt "Branchenhandel Holz" studiert und erfolgreich abgeschlossen hatte. Mittlerweile steht der Vater Hans Bundschuh im 65. Lebensjahr und freut sich auf den Ruhestand. Gerne hätte die Tochter mit ihrem Mann, der seit drei Jahren ebenfalls im Betrieb mitarbeitet, die Firma weitergeführt, doch dazu benötigen sie einen qualifizierten Holzfachmann.

Xaver Bundschuh war ab 1948 Inhaber und Geschäftsführer in der zweiten Generation der Firmengeschichte – hier noch im vollen Sägewerksbetrieb. (Foto: Firma Bundschuh)

Seit über einem Jahr suchen die Bundschuhs nun nach einem Zimmerer oder Schreiner, der die praktische Seite des Holzhandels betreuen könnte. Alle Werbung, Ausschreibungen in Fachblättern und persönliche Ansprachen haben nichts gebracht. Nun hat die Familie Bundschuh beschlossen den Holzhandel ganz aufzugeben. Der Abverkauf der noch vorhandenen Ware endet am 31. Juli. Was mit den bestehenden Hallen und Werkstätten geschieht, ist noch unklar; Überlegungen und Pläne in Richtung anderer Holzprodukte wie Bodenbeläge gibt es, sind aber noch nicht spruchreif.