Heizungen auf dem neuesten Stand

Die Heizungsanlagen in der Jagstzeller Schule, der Gemeindehalle und im Rettungszentrum sind umfassend saniert worden. Für die Maßnahme mussten insgesamt 64 543 Euro in die Hand genommen werden. Darüber hat Bürgermeister Raimund Müller in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats informiert.

Wie Müller erklärte, sei man zunächst von einer weit weniger aufwendigen Reparatur ausgegangen. Ursprünglich sollten nur Umwälzpumpen und Heizungsregler ausgetauscht werden; 30 000 Euro waren dafür im Haushalt veranschlagt. Dann allerdings sei im vergangenen Jahr die Heizungssteuerung in der Schule komplett ausgefallen, eine Reparatur sei nicht mehr möglich gewesen. Wodurch am Ende die Mehrkosten entstanden seien, die nur durch die Streichung einer anderen geplanten Maßnahmen im Ort finanziert werden konnte – es wurde auf die Absenkung des Gehwegs in der Schulsstraße verzichtet. Für die Sanierung der Heizanlage habe die Gemeinde aus den Fördermitteln des Bundes noch einen Zuschuss erhalten können, in Höhe von 12 977 Euro, sodass die Gemeinde am Ende nur noch 51 566 Euro selbst schultern musste, berichtete Müller.

Die Heizung in der Schule und der Gemeindehalle sei nach Abschluss der Maßnahme wieder „up to date“ und vor allem ausreichend dimensioniert, sodass die Gebäude auch im Winter optimal beheizt werden können, was in den Vorjahren nicht immer der Fall war. Einen ausdrücklichen Dank sprach Müller in diesem Kontext noch dem Hausmeister der Schule, Lothar Krockenberger, aus, der die Arbeiten in der Schule koordniert und begleitet habe – und das zu einem erheblichen Teil auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten.