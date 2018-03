Hans-Jürgen Luffler bleibt Oberschützenmeister

Jagstzell (ij) - Bei der jüngsten Hauptversammlung der Schützengilde Jagstzell haben neben Ehrungen auch Wahlen auf der Agenda gestanden. Dabei wurde unter anderem Oberschützenmeister Hans-Jürgen Luffler im Amt bestätigt.

Eingangs der Sitzung ließen Luffler und Schützenmeister Franz Junker das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. In diesem Zuge wiesen sie darauf hin, dass auch im vergangenen Jahr wieder einige Sanierungsarbeiten am und um das Schützenheim erledigt werden musste, unter anderem sei für einen besseren Hochwasserschutz die Bachmauer erhöht und ein Geländer als Absturzschutz angebracht worden. Für die Bogenutensilien und die Gartengeräte sei in Eigenleistung eine neue Gerätehütte errichtet worden, die weitgehend durch Spenden finanziert werden konnte.

Schießsportleiterin Paula Müller informierte die Versammlung, dass das Jahr 2017 für die Jagstzeller Schützen erfreulich verlaufen; bei Kreis- und Bezirksmeisterschaften habe es gute Platzierungen gegeben. Müller konnte in diesem Zuge etliche Schützen mit Urkunden, Pokalen und Anstecknadeln auszeichnen. Mit dem Hinweis, dass ab sofort für die Vereinsmeisterschaften 2018 geschossen werden könne, schloss die Schießmeisterin ihren Bericht.

Böllermeister Klaus Schäfer blickte danach auf ein ereignis- und erfolgreiches Jahr für seine Böllerschützen zurück. Bei mehreren runden Geburtstagen, verschiedenen Böllertreffen, einer Hochzeit und dem Anschießen des Jagstzeller Herbstmarktes, mit Unterstützung von Bürgermeister Müller, sei die Gruppe aufgetreten. Für das laufende Jahr kündigte Schäfer weitere Aktivitäten der Böllergruppe an.

Jugendleiter Stefan Weber berichtete, dass das Jugendtraining zurzeit nur sehr mäßig besucht werde. Auch sei die Zahl der jugendlichen Mitgliedern 2017 von 44 auf 40 gesunken. Gleichwohl sei die Schützengilde Jagstzell in der Jugendrunde immer noch mit drei Mannschaften vertreten. Erfreulich sei auch, dass die Schützengilde mit aktuellen 268 Mitgliedern nach wie vor der größte Verein im Schützenkreis sei, unterstrich Weber.

Der anschließende Kassenbericht von Markus Schultes fiel positiv aus. s folgte ein Grußwort von Bürgermeister Raimund Müller, der dem Verein die Unterstützung durch die Gemeinde zusicherte.

Die Wahlen wurden Oberschützenmeister Hans-Jürgen Luffler, Schriftführer Rainer Hercher, Böllermeister Klaus Schäfer und AusLukas Weber als Aschussmitglied wiedergewählt. Neuer Pressewart ist Ralf Lechler, neue Aschussmitglieder sind Romina Ifland und Werner Berger.

Werner Berger einstimmig zum stellvertretenden Böllermeister ernannt. Er ersetzt den ausscheidenden Ludwig Widmann.

Ein Höhepunkt des Abends war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Anton Merkle und Hans-Jürgen Luffler. 40 Jahre: Hans Sünder. 25 Jahre: Ralf Lechler. Zehn Jahre: Michael Druckenmüller, Mary-Ann Hecke, Christian Berger, Florian Schüttler, Karin Elser, Thea Luffler, Peter Mayer, Gabriele Nitsch, Hiltrud Wagner, Daniel Eichelberg, Simon Wunder, Joachim Eiberger und Thomas Stegmaier.

Zum Abschluss gab Oberschützenmeister Luffler noch einen kurzen Überblick über die 2018 geplanten Aktivitäten, unter anderem sollen die Bogenwiese und vor allem der Grillplatz wieder hergerichtet werden.Außerdem wolle man die Veranstaltungen des Vereins, wie das traditionelle Schützenfest oder auch das Fischessen künftig attraktiver gestalten.de sollen attraktiver gestaltet werden.