Großes Lob für alle Trainer und Übungsleiter

Bei der Jahresabschlussfeier des Sportvereins Jagstzell sind in der Jagstaue langjährige Mitglieder geehrt worden.

Die Ehrennadel in Bronze ging an Andrea Eitel, Stefanie Engelhard, Teresa Ilg, Notburga Klingler, Jonas Krockenberger, Martina Rettenmeier, Andrea Schlosser, Christine Schlosser, Andreas Schneider, Julian Vitek, und Jens May.

Die Ehrennadel in Silber erhielten Andreas Niess, Georg Schäffler, Heidi Schenk, Jutta Schenk und Renate Schneider.

Die goldene Ehrennadel ging an Brigitte Fauser, Ursula Fruh, Anna Kapaun und Inge Schier.

Auch den zahlreichen Trainern und Übungsleiter, die sich Woche für Woche im Verein engagieren, und den vielen Helfer im Hintergrund, dankte Vorsitzende Petra Kucher. Im Ausblick aufs kommende Jahr kündigte Kucher Silvestergrillen, Kappenabend und Kinderfasching am Rosenmontag sowie auf Vatertagshocketse und die Beteiligung am Straßenfest an.

Abgerundet wurde die Feier mit einem unterhaltsamen Quiz mit Fragen zur bald 65-jährigen Vereinsgeschichte, die viele Erinnerungen aufkommen ließen. Traditionell besuchte der Nikolaus Jürgen Schäfer bei der Jugendweihnachtsfeier nach einer Fackelwanderung die Kinder. Dabei hatte auch die Kindertanzgruppe Jagsthüpfer des Sportvereins ihren ersten Auftritt. Eva Schlosser, Lilian Schönberger, Hanna Walter, Anne Prochaska, Ida Ruck, Pauline Junker und Emma Muck zeigten unter der Leitung von Barbara Ruck, Stephanie Müller und Christine Walter ihre Tänze.