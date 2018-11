Große Beteiligung am Kinderturntag in Jagstzell

Knapp 60 Kinder sind am vergangenen Samstag dem Aufruf des SV Jagstzell gefolgt und haben beim Tag des Kinderturnens in der Turn- und Festhalle mitgemacht. Ob im Bällebad, das nur durch geübtes Klettern an der Sprossenwand zu erreichen war oder bei einem Sprint durch die Hügellandschaft, die Kinder konnten sich und ihr Bewegungstalent auf vielfältige Weise austesten. Das freie Spiel im Parcours machte den Kindern dabei sichtlich Spaß. Wer eine Pause brauchte, konnte diese bei Butterbrezel, Kuchen und Getränken im Foyer der Halle machen und war danach gestärkt für eine weitere Runde im Parcours. Für die Organisatoren vom SV Jagstzell war der erste Tag des Kinderturnens in Jagstzell ein durchschlagender Erfolg. Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen, hieß es. Foto: SV Jagstzell