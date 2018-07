Grünes Licht für Ortsdurchfahrt Dankoltsweiler

Was am Dienstag, 16. November 2010, im Rahmen einer Informationsveranstaltung in der Alten Schule in Dankoltsweiler den Bürgerinnen und Bürgern bezüglich der geplanten Sanierung der Ortsdurchfahrt Dankoltsweiler und der gleichzeitigen Ausbesserung der Kanal- und Wasserleitungsrohre in der Rindelbacher Straße und der Änderung der Kanaltrasse in der Brunnengasse vorgestellt wurde, wird voraussichtlich ab Juni 2011 umgesetzt. Der Gemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Auftrag für rund 332 000 Euro an die Firma Haag aus Neuler.

Der Ostalbkreis wollte im Zuge der Kreisstraße K 3228 die Rindelbacher Straße zwischen den beiden Ortsschildern auf einer Länge von 545 Metern mit einer neuen Asphaltdeckschicht versehen, hatte hierfür 76 000 Euro eingeplant und dies im Februar 2010 der Gemeinde Jagstzell mitgeteilt. Die Gemeinde Jagstzell nahm das Angebot des Ostalbkreises an und wollte im Zuge dieser Maßnahme auf einem Teilstück der Rindelbacher Straße gleich gewisse Synergieeffekt bei einer gleichzeitigen Sanierung der alten Kanalrohre und der Wasserleitung einplanen. Auch der Einbau von Leerrohren für einen späteren Breitbandanschluss bot sich an und alle Maßnahmen waren für 2011 eingeplant.

Die Kostenberechnung für die Sanierung, Stand Dezember 2010, lag bei 367 000 Euro. Am 8. April 2011 erfolgte die Ausschreibung, die in Zusammenarbeit mit dem Ellwanger Ingenieurbüro stadtlandingenieure vorgenommen wurde, und die Submission am 29. April ergab die Firma Haag-Bau in Neuler mit 331 902 Euro als günstigsten Anbieter. Das nächstbeste Angebot lag um 0,4 Prozent oder 1370 Euro darüber.

Die Gemeinde Jagstzell und der Ostalbkreis werden eine Vereinbarung abschließen und sind sich bewusst, dass es sich um eine bestehende Ortsdurchfahrt handelt, deren Unterbau fraglich ist. Mit dem vom Kreis zur Verfügung gestellten Betrag von 76000 Euro handelt es sich nur um eine Erneuerung des Fahrbahnbelages und keinesfalls um eine Verbesserung des Unterbaus auf der Strecke, auf der keine Kanal- und Wasserleitungsrohre neu verlegt werden. Die Bauleitung liegt aufgrund des größeren Bauvolumens bei der Gemeinde und wird immer vor Ort sein. (hbl)