Der gemeindliche Anteil am Abmangel der Betriebskosten an der Jagstzeller Kindertagesstätte Sankt Vinzenz hat sich im Jahr 2016 auf 461 000 Euro belaufen. Der Gemeinderat hat der Abrechnung zugestimmt, will sich nun aber auch überlegen, ob der Elternanteil nicht doch angehoben werden muss.