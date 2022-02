Einfach davongefahren ist ein Unbekannter, nachdem er mit seinem Fahrzeug an ein Garagentor in der Rosenberger Straße gestoßen war. Der Unfall passierte im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 17.45 Uhr, und Freitagmorgen, 7.45 Uhr. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.