Zwei Autos sind am Freitagabend in Schweighausen zusammen geprallt. Ein 18-Jähriger Autofahrer war in Schweighausen unterwegs. Als er nach rechts auf die B290 Richtung Jagstzell einbiegen wollte, übersah er eine 32-jährige Fahrerin mit ihrem Auto. Beim Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der Frau gegen ein Brückengeländer geschleudert. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17 000 Euro.