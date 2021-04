Gasleitung angebaggert

Beim Verlegen von Glasfaserkabeln ist am Montagnachmittag gegen 14.35 Uhr durch einen Bagger eine Gasleitung im Bereich B290/ An der Jagstbrücke beschädigt worden. Dadurch strömte Gas aus. Die Feuerwehren aus Jagstzell und Ellwangen, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften anrückten, nahmen entsprechende Messungen vor. Ein anliegendes Gebäude wurde geräumt, der Straßen- und auch der Bahnverkehr in diesem Bereich wurden voll gesperrt. Nachdem die Leitung erneuert worden war und kein Gasaustritt mehr gemessen werden konnte, wurden die Sperrungen zurückgenommen.