Für den Radweg in Jagstzell ist Baubeginn

Für den Kocher-Jagst-Radweg in Jagstzell ist am Dienstag, 20. Juli, Baubeginn. Das teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit. Die Gesamtmaßnahme soll voraussichtlich Mitte November fertiggestellt werden.

Der bisherige Radweg verläuft auf der hochfrequentierten Kreis- und Bundesstraße und weist mehrere Gefahrenstellen auf. Die zukünftige Radwegführung verläuft zwischen dem neuen Abzweig am Schützenhaus über das Kleintierzüchterheim bis zum Friedhof östlich der Bahnlinie. Zur sicheren Querung der B 290 wird eine Mittelinsel auf Höhe der Volksbank eingebaut. Bei der Maßnahme wird auch der Kerlesbachdurchlass neu hergestellt. Die Gemeinde führt zudem umfangreiche Leitungsarbeiten durch.

Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Schritten. Am Dienstag, 20. Juli, beginnen die Arbeiten zunächst im südlichen Bereich zwischen dem Schützenhaus und dem Kleintierzüchterheim. Voraussichtlich am Montag, 23. August, starten die Maßnahmen an der B 290. Diese Arbeiten werden über mehrere Bauphasen unter halbseitiger Sperrung mit Lichtsignal durchgeführt. Die Zufahrt zum Sportgelände und zum Bauhof auf Höhe der Volksbank muss ebenso bedingt durch die kommunalen Leitungsarbeiten zweitweise vollgesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Friedhofsbrücke und die Bahnrampe.

Für den überörtlichen Verkehr geht die Umleitung über Ellwangen – L 1060 – Holzmühle – K 3321 – Jagstzell nach Crailsheim. Die Umleitung in Gegenrichtung erfolgt analog. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes wird die Asphaltdeckschicht auf der B 290 unter Vollsperrung eingebaut.

Der Bund investiert mit der Maßnahme rund 700 000 Euro in den Erhalt der Infrastruktur.