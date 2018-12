Freude über den neuen Jugendchor

Die Mitglieder des Kirchenchores Sankt Vitus Jagstzell haben sich kürzlich zu ihrer Cäcilienfeier im Landhaus Rettenmeier getroffen. Zuvor hatte man eine von Pfarrer Martin Danner zelebrierte Messe mitgestaltet.

Im Rahmen der Cäcilienfeier erinnerten Vorstand Josef Abele und Chorleiterin Waltraud Gschwender an die zahlreichen Feierlichkeiten, die der Chor über das zurückliegende Jahr mitgestaltet hatte – darunter auch der Auftritt beim Erntedankfest, der über das Digitalradio Horeb live in alle Welt gesendet worden war. Stets habe der Chor dabei den richtigen Ton getroffen, wie die überaus positive Resonanz der Mitfeiernden gezeigt habe, hieß es in der Versammlung.

Erfreulich sei auch, dass es seit einem gemeinsamen Konzert mit der Musica Dankoltsweiler wieder einen Jugendchor bei der Kirchengemeinde Sankt Vitus Jagstzell gebe. Bei diesem Konzert hatten Kinder und Jugendliche mitgewirkt; was als einmaliger Auftritt geplant gewesen sei, habe sich dann erfreulicherweise zu einer festen Einrichtung entwickelt.

Dankend erwähnten Josef Abele und Waltraud Gschwender auch die Beteiligung verschiedenster Instrumentalisten über das Jahr – darunter Alexander Latzko, Timo Schenk, Franz Lemmermeyer aus dem Musikverein Jagstzell oder die Organisten mit dem stellvertretenden Vorstand Joachim Gschwender. Auch Kathrin Prochaska, die in Elternzeit ist und als Chorleiterin gerade pausiert, dem Chor aber weiterhin mit Rat und Tat, für Stimmproben und als Sängerin oder an der Orgel zur Verfügung steht, freute sich ebenfalls über „die gute Entwicklung“ des Jagstzeller Chores.

Eine Ehrung stand auch auf dem Programm: Pfarrer Martin Danner konnte Ingrid Latzko mit einer Urkunde des Cäcilienverbandes für 30 Jahre Mitgliedschaft ehren; Danner würdigte mit lobenden Worten Latzkos langjährige Treue zum Chor.

In einem Ausblick auf das kommende Jahr berichtete Waltraud Gschwender noch von dem Wunsch des Jugendchores nach einem Benefizkonzert mit dem Kirchenchor. Elfriede Kling konnte einen soliden Kassenstand vermelden; das Geld werde zur Pflege der guten Chorgemeinschaft verwendet. Ein origineller Liedbeitrag der Frauen, eine humorvolle Bilderpräsentation der Schriftführerin Sylvia Weidler und ein Bericht von Elisabeth Schlosser rundeten die Feier ab.