Freiwillige Feuerwehr Jagstzell trainiert mit dem DRK

Vor zahlreichen Zuschauern hat am Samstag, 8. Oktober, die gemeinsame Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Jagstzell und der Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) stattgefunden. Darüber berichtet die Gemeinde Jagstzell in einer Pressemitteilung.

Übungsannahme war ein Schwelbrand an einer Absauganlage bei der Firma Holzbau Schlosser in der Industriestraße, welcher auf einen im Außenbereich abgestellten Container übergriff. Beim Versuch den Container mit einem Gabelstapler von der Halle wegzustellen, wurde ein Mitarbeiter vom Stapler überrollt und eingeklemmt. Der Fahrer erlitt in der Übung einen Schock. Durch die zuerst eintreffenden Zug- und Gruppenführer wurde die Lageerkundung durchgeführt.

Durch den ersten Angriffstrupp wurden der Fahrer und die eingeklemmte Person betreut und das Fahrzeug gesichert. Der Fahrer des Staplers wurde mit Hilfe eines Rettungsbretts aus dem Fahrerhaus gerettet und dem DRK zur weiteren Betreuung übergeben. Zeitgleich wurde von weiteren Kameraden die technische Rettung der eingeklemmten Person vorbereitet. Mit Hilfe von pneumatischen Hebekissen wurde der Stapler vorsichtig angehoben und mit speziellem Unterbaumaterial unterbaut. Nun konnte der Verletzte mit einer Schaufeltrage befreit und auch dem DRK übergeben werden.

Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, wurde, parallel zur technischen Rettung, durch die Besatzung des zweiten Fahrzeugs die Brandbekämpfung durchgeführt und eine Riegelstellung zum benachbarten Gebäude aufgebaut.

Die Jugendfeuerwehr baute von der etwa 250 m entfernten Fernwasserleitung im Riegelwald eine Wasserversorgung mit dem Schlauchanhänger auf und unterstützte die aktive Wehr bei der Riegelstellung.

Um sich Zugang zu der Türe des brennenden Containers zu verschaffen, musste zuerst mit einem hydraulischen Spreizer ein direkt neben dem brennenden Container stehender, weiterer Container weggedrückt werden. Nun konnte der Atemschutztrupp in das Innere des stark verqualmten Containers vordringen. Bei den Löscharbeiten wurde eine im Container liegende Person gefunden. Diese wurde dann umgehend ins Freie gebracht. Im weiteren Verlauf der Löscharbeiten erlitt dann noch ein Atemschutzgertäteträger einen zur Übung gehörenden Kreislaufzusammenbruch. Auch diese Herausforderung wurde von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und des Roten Kreuzes gemeinsam souverän gemeistert.