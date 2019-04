In der Nikolauskapelle in Jagstzell haben Unbekannte zwei Fenster eingeschlagen. Der Schaden wurde am Sonntag festgestellt.

Laut Polizeibericht ist der Schaden zwischen Sonntag, 21. April, und Sonntag, 28. April, entstanden. Die Polizei Ellwangen bittet unter der Telefonnummer 07961 / 930 0 um Zeugenhinweise.