Ein 18-Jähriger hat am Mittwoch gegen 17.30 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Sachschaden von rund 9500 Euro entstanden ist. Der Fahranfänger war mit seinem Audi in der Richard-Wagner-Straße unterwegs und bog von dort in die Beethovenstraße ein. Hierbei kam er zu weit nach links und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Wagen.