Die Schlosser Holzbau GmbH lädt anlässlich des 40. Firmenjubiläums am Sonntag, 18. September, von 10 bis 17 Uhr alle Interessierten zu einem Erlebnistag rund um den Baustoff Holz ein. Unter dem Motto „Naturerhalter oder Zukunftsgestalter? Holz schafft das!“ bietet der Holzingenieurbauer gemeinsam mit Partnerfirmen virtuelle und reale Rundgänge, vielfältige Vorträge und Aktionen sowie ein buntes Familienprogramm, heißt es in einer Ankündigung.

Das seit 40 Jahren in Jagstzell beheimatete Familienunternehmen öffnet an diesem Tag seine Pforten, zahlreiche Partner laden zu Vorträgen und einen Blick hinter ihre Kulissen. Neben Rundgängen durch die eigenen Fertigungshallen samt Maschinenpark gewährt Schlosser Einblicke in das Training eines Mitglieds der Zimmerernationalmannschaft und lädt vor allem die jüngeren Besucher zu Waldwerkstatt, Vogelhausbau und Pferdeshow ein.

Im Mittelpunkt des Erlebnistages stehen die Tradition und Zukunft des Handwerks, der Baustoff Holz sowie die große Schlosser-Familie, zu der Mitarbeitende, Kunden und Partner zählen. Aber auch die Menschen, die sich über Berufschancen im Handwerk informieren wollen. „Es gibt neben den klassischen Handwerksberufen inzwischen eine so große Vielfalt an beruflichen Möglichkeiten, darunter Scrum Master oder auch Qualitätsmanager, mit denen das Handwerk gar nicht in Verbindung gebracht wird. Das wollen wir ändern“, so Marlen Schlosser.

Für Schlosser ist die Verbindung von schwerer körperlicher Arbeit mit Handwerksberufen und speziell im Holzhandwerk ein längst überholtes Klischee. Das Unternehmen hat bereits vor dem Generationenwechsel auf das New-Work-Prinzip umgestellt, setzt auf agiles und cross-funktionales Arbeiten in Teams, verfolgt mit seinen spezialisierten Partnerbetrieben und Fachplanern den Bauteam-Gedanken und verlässt auch in anderen Bereichen die klassischen Pfade. Schlosser sieht darin die Chance, schneller, effizienter und schlichtweg besser zu werden – und damit seinen Kunden bessere Leistungen und Ergebnisse bieten zu können. Die Digitalisierung stellt dabei keineswegs die historischen Handwerkskünste in Frage, sondern will viel eher menschliches Potenzial noch mehr unterstützen und Prozesse optimieren. Eben diese Veränderungen im modernen Handwerk demonstriert Schlosser gemeinsam mit Partnern auf ihren jeweiligen Infoständen und in Impulsvorträgen, heißt es in der Ankündigung abschließend.