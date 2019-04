Erfreuliche Blutspendebilanz in Jagstzell

Bei der Hauptversammlung des DRK Ortsvereins Jagstzell im Rettungszentrum haben die Verantwortlichen positive Bilanz gezogen.

Nach der Begrüßung durch die Ortsvereinsvorsitzende Anna Kapaun ging Bereitschaftsleiter Markus Hald in seinem Tätigkeitsbericht auf die vielen Aufgaben ein, die vom Jagstzeller Ortsverein im vergangenen Jahr gestemmt wurden. Das Spektrum reichte wieder von Sanitätsdiensten bis hin zu sozialer Arbeit, die innerhalb der Gemeinde geleistet wurde. Positiv seien laut Hald die beiden Blutspendetermine in Jagstzell gelaufen. Der Verein habe 2018 insgsamt 373 Konserven zur Blutspendezentrale schicken können. Glückwünsche übermittelte Hald an Florian Piott, der die Gruppenführerausbildung erfolgreich absolviert hatte.

Kassiererin Juliana Riethmüller konnte anschließend einen soliden Kassenstand vermelden. Ihr wurde von den Kassenprüfern eine tadellose Kassenführung bescheinigt.

Bürgermeister Raimund Müller sprach dem Ortsverein in seinem grußwort Anerkennung für die geleistete Arbeit aus. Er freute sich besonders, dass es dem Ortsverein zuletzt gelungen war, zwei neue Helferinnen zu gewinnen.

Die stellvertretende DRK-Kreisgeschäftsführerin Marion Steinhilber übermittelte danach die Grüße des Kreisvereins und nahm gemeinsam mit Bereitschaftsleiter Markus Hald die Ehrungen langjähriger Mitglieder vor. Aktiv dabei seit 15 Jahren Jasmin Piott, seit 45 Jahren Anna Kapaun und Manfred Kapaun. Für 55 Jahre Mitgliedschaft wurde Lothar Stelzer und für 60 Jahre Reinhold Schlosser und Georg Kunisch geehrt.

Für Marion Steinhilber gab es abschließend noch eine nette Überraschung. Die Führung des Ortsvereins überreichte dem Kreisverein einen Scheck über 500 Euro für ein Entwicklungsprojekt in Togo.