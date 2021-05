EnBW-Energiebox für die katholische Kindertagesstätte Sankt Vinzenz

Die katholische Kindertagesstätte Sankt Vinzenz hat bei einer Verlosung der EnBW Energie Baden-Württemberg eine von 25 EnergieboXen gewonnen. Die Box, die viele interessante Experimente für Kinder beinhaltet, wurde jetzt im Beisein von Bürgermeister Raimund Müller von der Kommnalmanagerin der EnBW ODR, Stefanie Stengel-Mack, an Kita-Leiterin Simone Kuhn übergeben.

„Als Energieunternehmen in Baden-Württemberg haben wir großes Interesse, das Energiebewusstsein der Kleinsten zu schulen. Dabei steht das spielerische Lernen im Vordergrund. Ziel ist es, dass die Kinder bereits früh naturwissenschaftliche Zusammenhänge begreifen und ein Bewusstsein für das Phänomen Energie bekommen“, erklärte Stengel- Mack.

Bürgermeister Müller zeigte sich von der Box begeistert: „Das ist ein tolles Angebot der EnBW. So wird der Nachwuchs frühzeitig für das eher schwierige Gebiet der Naturwissenschaften begeistert„, betonte Müller.

Die EnBW-Energiebox enthält 22 spannende Versuche und die dafür benötigten Materialien. Junge Entdecker ab fünf Jahren können unter Anleitung in Partner- oder Gruppenarbeit experimentieren. Die Versuche knüpfen an die Erlebniswelt der Kinder an und bereiten das Thema Energie kindgerecht auf. Pro Kalenderjahr verlost die EnBW viermal 25 EnBW-Energieboxen für Kindertagesstätten und Grundschuleinrichtungen in ganz Baden-Württemberg. Alle Einrichtungen, die bei der ersten Ziehung keinen Zuschlag erhalten haben, sind automatisch bei den weiteren Verlosungen im laufenden Jahr dabei.

Informationen und Teilnahmebedingungen unter: www.enbw.com/energiebox