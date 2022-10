Elektronische Schießanlage im Jagstzeller Schützenhaus offiziell in Betrieb genommen

Jüngst hat in Jagstzell die offizielle Einweihungsveranstaltung der neuen elektronischen Schießanlage im dortigen Schützenhaus stattgefunden. Diese war eigentlich schon für 2020 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Schützengilde Jagstzell geplant, diesem Vorhaben hatte aber die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Die neue Schießanlage wurde zu einem Großteil über Spenden finanziert, welche durch Privatleute aber teilweise auch durch örtliche Gewerbetreibende aufgebracht wurden. Es fanden sich dann auch einige der eingeladenen Spender im Schützenhaus ein, um sich über den Verbleib ihrer Spendengelder zu informieren.

Nach einem kurzen Sektempfang richtete Oberschützenmeister Hans-Jürgen Luffler einige Grußworte an die geladenen Gäste und bedankte sich im Namen der Schützengilde für die aufgebrachten Spenden. Dies sei mit der Hoffnung verbunden, dass durch diese Zukunftsinvestition der Schießsport auch gerade im Hinblick auf die Gewinnung neuer Mitglieder aller Altersklassen wieder attraktiver wird. Er bedankte sich auch bei den einzelnen Mitgliedern für ihre Mithilfe, ohne die die Umsetzung dieses „Mammutprojektes“ kaum zu stemmen gewesen wäre. Dabei stellte er heraus, dass ein Großteil der Arbeiten in Eigenregie durch die tatkräftige Unterstützung aktiver Schützen der Schützengilde erfolgte. Dies betraf sowohl die Planung als auch den Einbau der elektronischen Schießanlage. Besonderer Dank galt dabei dem Ehrenmitglied und langjährigen früheren Vorstand Manfred Heinze.

Dieser stellte kurz den Verein und seine technischen Anlagen den interessierten Gästen vor. Weiterhin erklärte er im Detail die Wirkungsweise der neuen elektronischen Schießanlage. Es wird nach wie vor mit Bleimunition auf die Ziele geschossen. Jedoch erfolgt die Trefferaufnahme nicht wie bisher über Papierscheiben, sondern über einen optischen Sensor, der an der Trefferaufnahme angebracht ist. Dieser sendet über Datenfunk die Lage des Treffers an den Zentralrechner, welcher die Daten verarbeitet und diese als Grafik aufbereitet an die Tablet-Anzeigen sendet, welche an jedem der acht Schießstände angebracht sind. So kann jeder Schütze in Echtzeit auf der Tablet-Anzeige sehen, wo die einzelnen Treffer liegen. Außerdem entfällt dadurch das bisher notwendige mühsame und zeitaufwändige Auswerten der Papierscheiben komplett.

Auch ein gemeindlicher Vertreter war bei der Eröffnung anwesend. Der zweite stellvertretende Bürgermeister Stefan Rettenmeier gratulierte den Vertretern der Schützengilde zu dieser Investition. Er brachte vor, dass die Schützengilde die Gemeinde nach außen nicht nur in sportlicher Hinsicht bei verschiedenen Schießwettkämpfen immer würdig vertreten hat, sondern auch eine wichtige Rolle im kulturellen Leben der Gemeinde spielt.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Das bisher zweimal jährlich stattfindende Fischessen bildet einen kulinarischen Höhepunkt im kulturellen Leben der Gemeinde, welches regelmäßig Gäste aus nah und fern in die Jagsttal-Gemeinde zieht. Er wünsche sich durch diese Neuinvestition für die Schützengilde möglichst viele neue Mitglieder und weiterhin viele sportliche Erfolge.