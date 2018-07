Eine Quelle bereitet Probleme

Seit einigen Jahren bereitet ein Wasserreservoir, das sich direkt an der Rosenberger Straße auf privatem Grund befindet, in Jagstzell Probleme. Seit einigen Jahren kommt es an dieser Stelle immer wieder zu kleineren Überflutungen. Der Grundstückseigentümer wurde jetzt dazu aufgefordert, die Probleme zu beheben. Darüber wurde jetzt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats informiert.

Wie Hauptamtleiter Lars Freytag ausführte, werde das Reservoir beziehungsweise die Quelle tatsächlich noch von zwei Parteien genutzt. Das Reservoir selbst sei dicht, das sei kürzlich geprüft worden. Deshalb vermute er, dass die Probleme auf die Quelle beziehungsweise die Quellfassung zurückzuführen sind.

Die Fehlersuche gestalte sich allerdings nicht ganz einfach, es exitierten keine aussagekräftgen Unterlagen, so Freytag. Fest stehe aber, dass für die Behebung des Problems der Grundstückseigentümer verantwortlich sei. Er müsse eine entsprechende Fachfirma beauftragen. Die Gemeinde stehe dabei gegebenenfalls beratend zur Seite.