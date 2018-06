Ein Schulprojekt geht zu Ende

Erinnern Sie sich noch an den AOL-Kult-Werbespot mit Boris Becker und dessen legendärer Frage: „Bin ich schon drin?“ Das ist tatsächlich schon 17 Jahre her. Damals steckte das Internet in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Aber es gab Pioniere, die die vielfältigen Möglichkeiten des neuen Mediums erkannten. So auch in Jagstzell, wo bereits ein Jahr vor dem AOL-Werbespot eine der ersten Gemeindehomepages in der Region kreiert und ins Netz gestellt worden ist. Und zwar von Schülern. Unglaublich: Diese Seite hatte 18 Jahre lang Bestand; am heutigen Donnerstag soll sie durch eine neue, professionell gestaltete Homepage ersetzt werden.

Die Idee zur Gestaltung einer Gemeindehomepage hatte vor beinahe zwei Jahrzehnten der ehemalige Jagstzeller Schulleiter Georg Schäffler. Gemeinsam mit Schülern einer Informatik-AG der mittlerweile nicht mehr existenten Haupt- und Werkrealschule setzte er das Projekt um. In der Anfangszeit kümmerten sich die Schüler auch noch um die notwendigen Aktualisierungen der Seite. Eine Aufgabe, die irgendwann dann aber doch bei Georg Schäffler hängen blieb. Seither kümmert sich der im Jahr 2003 pensionierte Schulleiter mit enormen persönlichem Aufwand um die Pflege des Jagstzeller Internetauftritts, der auf einem Uralt-Programm (Frontpage) basierte und immer etwas verspielt wirkte. Aber: Wer hier etwas suchte, hat in der Regel das Passende gefunden.

Behördengänge können künftig von Zuhause erledigt werden

Das konstatierte am vergangenen Montag in der Jagstzeller Gemeinderatssitzung auch Bürgermeister Raimund Müller: „Unsere alte Homepage war so informativ, dass viele Jagstzeller angeblich aufs Amtsblatt verzichten konnten.“ Müller dankte Schäffler für dessen große Verdienste um den Jagstzeller Webauftritt sowie dessen tatkräftiger Mithilfe beim Aufbau der neuen, professionell aufgebauten Webseite durch die Vellberger Agentur „Hirsch & Wölfl“.

Agenturleiter Wolfgang Wölfl schloss sich diesen Worten des Dankes an. Schäffler habe „großartige Vorarbeit“ geleistet, sei eine „wichtige Inspiration“ beim Aufbau der neuen Homepage gewesen und habe als „Senior-Entwickler“ mittlerweile einen festen Platz im „Hirsch & Wölfl“- Team. Wie Wölfl bei der Präsentation des neuen Internetauftritts unterstrich, solle die neue, durchdesignte Seite dem alten Auftritt in nichts nachstehen. Die Umstellung auf den neuen Auftritt sei einfach nötig geworden, weil sich die alte Homepage nur sehr schlecht auf mobilen Endgeräten darstellen lasse. Und die meisten der rund 120000 Zugriffe im Jahr auf die Jagstzeller Homepage erfolge mittlerweile wohl über Smartphones, Handys und Tablet-Computer. Ein weiterer Pluspunkt sei, dass über die neue Seite, die ab heute unter www.jagstzell.de (bisher: www.jagstzell-gemeinde.de) aufrubar ist, auch der eine oder andere Behördengang bequem von Zuhause erledigt werden kann. Unter der Rubrik „Service BW“ seien dazu verschiedene behördliche Formulare abrufbar.

Abschied vom Blinklicht

Schäffler, der dem Gemeinderat den neuen Auftritt anschließend im Detail vorstellte, war dann auch voll des Lobes für das Nachfolgemodell, für das die Gemeinde im Übrigen 12000 Euro gezahlt hat.

Schäffler bedauerte lediglich, dass man auf der neuen Seite nicht mehr, wie bisher, mit den Schriftarten spielen könne. Auch lustige Emoticons und Symbole, wie etwa das rote Blinklicht, das jedes Jahr zum Floriansfest von Schäffler auf der Homepage unübersehbar platziert worden ist, werde es künftig nicht mehr geben. Aber dafür könne man über die neue Seite nun zumindest einen Heizkostenzuschuss beantragen, konstatierte Schäffler mit einem Augenzwinkern.