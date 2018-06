Ein Freudentag für Dankoltsweiler

Dankoltsweiler (afi) - Die Sanierung der Kreisstraße 3228 zwischen Dankoltsweiler bis Schweighausen ist abgeschlossen. Am Freitag wurde die Straße nach sechsmonatiger Sperrung für den Verkehr endlich wieder frei gegeben.

„Was gibt es denn Schöneres, als an so einem Tag eine bestens sanierte Kreisstraße wieder ihrer Bestimmung zu übergeben“, freute sich Jagstzells Bürgermeister Raimund Müller am Freitagvormittag bei der offiziellen Freigabe der Straße, die am Ortsausgang von Dankoltsweiler zelebriert wurde. Für rund 500 000 Euro wurde die Straße praktisch runderneuert. Wie Müller ausführte, wurde die Straße im Zuge der Maßnahme von vier Metern auf bis zu 5,25 Metern verbreitert, was künftig für mehr Sicherheit sorgen soll. Darüber hinaus sei auch der Anschluss der Kläranlage Dankoltsweiler an die Sammelkläranlage Jagstzell mittels einer Abwasserdruckleitung über die Bühne gegangen. Außerdem seien Böschungsbereiche verbessert worden.

1,4 Kilometer Straße haben ein ein komplettes Facelifting erhalten

Und, darüber freute sich Müller besonders: „Bei der Abnahme haben Bürger von Dankoltsweiler mit dem Auto gehalten, die Scheibe runtergekurbelt und sich bei mir für den Ausbau bedankt, das ist mir noch nie passiert“, berichtete das Jagstzeller Gemeindeoberhaupt am Freitagvormittag mit einem strahlenden Gesicht.

Es seien insgesamt 1,4 Kilometer, die ein komplettes Facelifting erhalten hätten, wie Claus-Peter Grimm vom gleichnamigen Planungsbüro aus Ellwangen bekanntgab. Rechne man die gesamte Bauleistung mit mehreren Fachabteilungen zusammen, käme man auf rund eine Million Euro. Und Grimm hatte auch noch mehr interessante Informationen im Gepäck. Insgesamt seien 2500 Tonnen Asphalt aufgebracht worden, das entspräche rund 300 Kilogramm pro Quadratmeter. Aber jetzt könne sich die Straße wirklich sehen lassen, richtete er seinen Dank in erster Linie an die ausführende Baufirma Hans Ebert aus Pommertsweiler, die in knapp sechs Monaten das Werk vollbracht hätten.

Karl Kurz, Kreiskämmerer des Landratsamtes Ostalbkreis, wusste auch gleich von einem Novum zu berichten, denn normalerweise würde eine Kreisstraße auch vom Landratsamt übergeben. Hier sei es anders, denn hier würde Jagstzells Bürgermeister Müller dies tun. Genauso, wie die gesamte Bauorganisation und Überwachung durch die Gemeinde Jagstzell übernommen worden war. „Sie sind dem Kreis damit sehr entgegengekommen“, betonte Kurz. Der Kreiskämmerer wies noch darauf hin, dass das Landratsamt harund 320 000 zum Projekt beigesteuert habe. Der Kreis würde jedes Jahr 5,5 Millionen in den Straßenbau investieren. Das solle auch so bleiben, um die Infrastrukur zu erhalten. (afi)