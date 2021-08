Ein Abend für Pfarrer Michael Cobb

Seit Oktober 2020 war Pfarrer Michael Cobb aus Ghana für die seelsorgerlichen Dienste und Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit Virngrund zuständig. Gemeinsam mit Pfarrer Manfred Schmid und Pater Kindermann wurde er für die Zeit der Vakanz von der Diözese Rottenburg-Stuttgart dafür eingesetzt.

In den zehn Monaten ist Pfarrer Cobb den Menschen der drei Gemeinden Rosenberg, Hohenberg und Jagstzell ans Herz gewachsen. Große Unterstützung erfährt er für seine Friedensarbeit in Ghana, für die in den Kirchengemeinden unter dem Motto „Ich habe einen Traum“ fleißig Spenden gesammelt werden. Jetzt wurde in der Jagstzeller St.-Vitus-Kirche ein Benefizabend ausgerichtet. Da Cobbs Einsatz zu Ende ging, war es gleichzeitig auch eine Abschiedsfeier.

Der Abend begann mit der Eucharistiefeier, bei der der Ellwanger Chor Intonata die Gottesdienstbesucher mit schwungvollen, afrikanischen Liedern begrüßte. Bei „Uyinquele Baba“ sang und klatschte die ganze Gemeinde begeistert mit. Anke Rentschler und ihre acht Chormitglieder überzeugten auf ganzer Linie.

Am Ende des besinnlichen Gottesdiensts bedankte sich die gewählte Vorsitzende Elisabeth May für die mitreißende Gestaltung mit einem kleinen Obolus für die Chorkasse. Pfarrer Cobb ließ seine Zeit in der Seelsorgeeinheit Virngrund Revue passieren und dankte für die große Unterstützung und liebevolle Aufnahme, die er in den drei Gemeinden erfahren durfte.

Anschließend ging der Benefizabend auf dem Kirchplatz im Freien weiter. Ein kurzer, aber heftiger Regenschauer sorgte kurz für Aufregung. Doch für den restlichen Abend blieb es erfreulicherweise trocken.

Der Jagstzeller Kirchengemeinderat hatte eine große Tombola mit 500 Preisen vorbereitet, die Lose mit Gewinngarantie fanden reißenden Absatz. Pfarrer Cobb trug mit Theresa Haas und Sarah Hald ein Danke-Lied aus Ghana vor.

Frisch gestärkt durch eine kleine Versorgungspause erfreuten sich die zahlreichen Besucher dann an Liedern des Kirchenchors unter Leitung von Waltraud Gschwender. Ein Höhepunkt war ein von Chormitgliedern selbstgedichtetes Lied auf Pfarrer Cobb, das ihn treffend und augenzwinkernd beschrieb. Das von Regine Fischer künstlerisch gestaltete Liedblatt wurde ihm nach dem Vortrag überreicht. Kirchenchorvorsitzender Josef Abele betonte die Verbundenheit der Gemeinde mit Pfarrer Cobb.

Bei angenehmen Temperaturen und musikalischer Untermalung durch Alexander Latzko, Kathrin Prochaska, Julianne Sorg und einer sich spontan gebildeten Gesangsgruppe, blieben die Gäste noch einige Zeit gemütlich sitzen und genossen den entspannten Abend. Fazit: Die Benefizaktion hat nicht nur dem Spendenkonto für Pfarrer Cobb gutgetan, sondern auch der Gemeinschaft in der Kirchengemeinde. Inzwischen ist der neue Seelsorger Harald Golla in sein Amt eingesetzt worden.