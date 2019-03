Der SV Jagstzell beschreitet neue Wege

Der SV Jagstzell plant eine Neuausrichtung seines Angebots. Konkret geht es dabei um die Abteilung Breitensport. Die Vereinsverantwortlichen wollen hier künftig verstärkt auf zeitlich befristete Kursangebote setzen, die auch Nichtmitglieder offen stehen. Beim SV Jagstzell verspricht man sich dadurch deutlich mehr Frequenz in der Turnhalle und am Ende womöglich auch einen Zuwachs an Mitgliedern.

„Es ist für uns erst einmal ein Versuch“, betont Verena Mauler, Schriftführerin des SV Jagstzell. Ihr Verein habe zuletzt einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass sich viele Menschen nicht mehr dauerhaft an einen Verein binden wollen und langfristige Angebote, die der SV Jagstzell im Bereich Breitensport offeriert, nicht mehr so gut angenommen werden. Die Teilnehmerzahlen beim Frauenturnen oder auch beim Jedermannturnen, das sich vor allem an Männer über 40 Jahre richtet, seien zuletzt rückläufig gewesen.

Klassische Breitensportangebote bleiben erhalten

„Die Gesellschaft wandelt sich, darauf müssen wir als Sportverein reagieren“, sagt Mauler. Immer häufiger würden sich die Menschen gegen eine Mitgliedschaft im Verein und für einen Besuch im Fitnessstudio enttscheiden. Das würden viele als weniger verbindlich ansehen. „Wir wollen mit unserem neuen Kursangebot etwas dagegen setzen“, so Mauler.

Zwar werde der SV Jagstzell auch weiter an seinen klassischen Breitensportangeboten wie dem Frauenturnen festhalten. Zusätzlich werde man künftig aber auch verstärkt Kurse im Programm haben, die auch von Nichtmitgliedern des Vereins gebucht werden können. Die ersten drei Angebote stehen bereits zur Verfügung, wie „Step & Strong – der ultimative Fatburner“. Der Kurs umfasst sechs Einheiten und ist am vergangenen Montag gestartet. Gleiches gilt für den Kurs „FunTone Basic“, ein intensives Intervalltraining für den ganzen Körper.

Im April beginnt dann noch ein Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen ab 15 Jahren. Dafür kann man sich schon jetzt auf der Homepage des Vereins (www.sv-jagstzell.de) anmelden.

Weitere Kursangebote sollen möglichst bald folgen. „Wir sind deshalb aktuell auf der Suche nach weiteren qualifizierten Kursleitern, um uns möglichst breit aufstellen zu können. Wir ein Angebot unterbreiten, das die gesamte Bevölkerung, l anspricht“, sagt Mauler.

Das Kursangebot soll zudem „jahreszeitlich“ abgestimmt sein. Sprich, im Winter geht es zum Sport in die Halle, im Sommer trifft man sich in der freien Natur zum walken, radeln oder laufen. Für aktive Mitgliedern des Sportvereins ist die Teilnahme an den Kursblöcken umsonst. Nichtmitglieder zahlen pro Trainingseinheit fünf Euro.