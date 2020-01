Das Waldmobil erweist sich als Renner

Die Mitglieder des Kreisverbands Ostalb der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) haben sich in diesem Jahr zu ihrer Hauptversammlung in Jagstzell getroffen.

In seinem Tätigkeitsbereich ging der Vorsitzende Jens-Olaf Weiher vor allem auf das eigene Waldmobil des Kreisverbands ein, das seit nunmehr fünf Jahren regelmäßig in Schulen, Kindergärten und bei Ferienprogrammen zum Einsatz komme und eine großartige Bildungsarbeit leiste, getragen von ehrenamtlichen Helfern und freiberuflichen Waldpädagogen.

Weiher betonte in diesem Zuge, dass der Kreisverband Ostalb der einzige von insgesamt 18 baden-württembergischen Kreisverbänden sei, der sich so ein Waldmobil leiste. Ein Fehler, wie Weiher meint. Denn: Das Waldmobil werde stark nachgefragt. Waren es im ersten Jahr rund 40 Veranstaltungen, komme man jetzt auf 70 bis 80 Termine im Jahr. Eine tolle Bilanz, freute sich der Vorsitzende. Nicht zuletzt sei das Waldmobil auch noch „ein sympathischer Botschafter bei den Pflanzaktionen“, die der SDW-Kreisverband für Spender in den Gemeindewäldern von Bopfingen, Bartholomä oder zuletzt in Schwäbisch Gmünd durchgeführt habe. Bei solchen Projekten verbinde die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ihren aktuellen Bildungsauftrag mit den Wurzeln aus der Gründungsphase: einem – in der Nachkriegszeit durch Übernutzungen – geschädigten Wald unter die Arme zu greifen.

Doch nicht nur ein Rückblick auf die Vereinsgeschicke und Finanzen standen auf der Tagesordnung, sondern auch Vorstandschaftswahlen. Der langjährige zweite Vorsitzende, Bürgermeister Raimund Müller aus Jagstzell, übergab sein Amt an seinen Amtskollegen Frederik Brütting aus Heubach. Als Kassierer folgt Thomas Bulling von der Kreissparkasse Ostalb auf Steffen Alt. Als Vertreter des Waldbesitzes übernimmt der Vorstand der Forstbetriebsgemeinschaft Leintal, Martin Strobel, den Platz im Beirat von Helmuth Waizmann. Als Schriftführer wurde Forsttrainee Sebastian Kienzle vom Forstdezernat im Landratsamt Aalen gewählt.

Um die aktuelle Diskussion um den Wald und den Klimaschutz aufzugreifen, hat die Mitgliederversammlung vor dem offiziellen Teil die Firma Holzbau Schlosser in Jagstzell besichtigt. Mit Einblicken in seine Firma und die Entwicklung der Branche hat Geschäftsführer Matthias Schlosser der Gruppe eine Betriebsführung und Impulse zu den Möglichkeiten moderner Holznutzung geboten.