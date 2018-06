Chöre singen für Kinder in Kenia

Im Advent und an Weihnachten möchte jeder Gutes tun und schenken. „Joy of Gospel“ macht dies das ganze Jahr über. „In über 110 Konzerten hat der Gospelchor von der Ostalb rund 180 000 Euro für soziale Projekte ersungen“, sagte Pfarrer Martin zu Beginn eines Benefizkonzertes in der vollbesetzten Pfarrkirche Sankt Vitus in Jagstzell. Zusammen mit der Jagstzeller „Choralle“ musizierten die beiden Chöre für das Projekt „Kipipeo“ in der kenianischen Haupstadt Nairobi.

Den Auftakt machte „Choralle“. Das vor 26 Jahren als Jugendchor gegründete Jagstzeller Ensemble hat ein weit gefächertes Repertoire und wird von Julia Müller geleitet. Zur Seite steht ihr eine Combo mit Kathrin Prohaska am E-Piano, Jochen Zeuner (Gitarre), Lukas Rettenmeier am Schlagzeug und Katja Hahn, Oboe. Sie eröffneten ihren Part mit „I still haven’t found“ von U2, intonierten Udo Lindenbergs „Hinterm Horizont“, interpretierten gefühlvoll „Viva la vida“ von Coldplay, dankten mit einem „Thank you“ und holten mit “Wherever you go“ die Choristen von „Joy of Gospel“ zum Mitsingen in den Chorraum der Sankt-Vitus-Kirche.

„Joy of Gospel“ gibt es 1993 und hat auf der Ostalb und darüber hinaus schon zahlreiche Benefizkonzerte gegeben. Die Philosophie des Chores ist es, bedürftigen Menschen zu helfen. Für ihn die Konsequenz aus der intensiven Beschäftigung mit dem Liedgut der schwarzen Sklaven in den USA, dem Gospel (=Evangelium).

Neue Arrangements

Geleitet wird der 30-köpfige Chor von Tanja Gold-Hagel und am Klavier begleitet von Andreas Wagner. Bei „Swing low“ swingte die Vituskirche mit, bei „Mary did you know“ spürte man das adventliche Warten auf den Erlöser und „You raise me up“ ermutigte zum Weitermachen, auch wenn’s mal schlecht geht. Mit „What the lord has done for me” und „Shackles“ pries der Chor die Gotteserfahrungen der Menschen. Die Arrangements der Chorleiterin Tanja Gold-Hagel machten weit bekannte Lieder neu erleb- und erfahrbar und wurden mit viel Beifall bedacht.

In der Pause stellte die Dankoltsweilerin Sonja Engelhardt „Kipepeo“ vor, dem der Erlös des Konzertes zu Gute kommt.

Der Förderverein gleichen Namens unterstützt eine Behindertenschule in Nairobi und eine Jugendgruppe, die junge Leute aus den Slums dieser Stadt holt und ihnen eine Alternative zur Arbeitslosigkeit bietet.