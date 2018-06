Breitbandausbau: Jagstzell setztjetzt wieder auf die Telekom

Der Ausbau des Breitbandnetzes wird derzeit in allen Gemeinden vorangetrieben. Ein teures Vorhaben, weshalb die Umsetzung überall auch nur schrittweise gelingt. Das sieht auch in Jagstzell nicht anders aus. Allerdings hat sich die Verwaltung, namentlich Bürgermeister Raimund Müller, auch hier offenbar wieder eine kreative Lösung einfallen lassen, um das Projekt nicht nur schneller, sondern auch möglichst kostengünstig realisieren zu können. Jagstzell setzt dafür wieder auf die Telekom.

Rund acht Millionen Euro: So viel Geld müsste Jagtzell in die Hand nehmen, um alle seine Teilorte und Wohnplätze mit Breitbandinternet zu erschließen. Da das auf einen Schlag nicht möglich ist, die Preise für die Erschließung zudem seit Monaten im extremen Steigflug sind und sich ohnehin kaum Firmen finden lassen, die entsprechende Aufträge annehmen, hat man sich in Jagstzell etwas einfallen lassen.

Entgegen ursprünglicher Planungen will man hier seine beiden Kabelverzweiger, über die die Anbindung ans Breitbandnetz erfolgen sollte, nicht mehr für viel Geld selbst mit Glasfaser erschließen. In Jagstzell setzt man nun stattdessen auf „etwas mehr Laissez-faire“ (O-Ton: Müller) und vor allem auf die Telekom. Wie der Jagstzeller Rathaus-chef in der Sitzung ausführte, habe der Konzern der Verwaltung signalisiert, dass er diese Kabelverzweiger, ähnlich wie in anderen Gemeinden des Ostalbkreises, zeitnah ans Glasfasernetz anschließen wird. „Dann wären im Hauptort Übertragungsraten von bis zu 100 MbIt möglich“, freute sich Müller.

Mindestens genauso erfreulich sei, dass die Gemeinde dadurch finanziell erheblich entlastet werden würde. Die Erschließung der beiden Kabelverweiger (beim Panoramaplatz und in der Rechenberger Straße) auf eigene Rechnung hätte die Gemeinde laut einer Kostenschätzung rund 292 000 Euro gekostet. Kosten, die bei einer Erschließung durch die Telekom entfallen.

Im Gemeinderat fielen Müllers Ausführungen erwartungsgemäß auf wohlwollende Zustimmung. Ohne Diskussion wurde die Sperrung der beiden Kabelverzweiger (für eine eigene Erschließung) vom Gremium aufgehoben. Damit ist nun die Telekom am Zug.

Dankoltsweiler: Von 0,1 auf 50 Mbit

Ähnlich gute Nachrichten hatte Müller am Montagabend auch noch für den Teilort Dankoltsweiler im Gepäck. Hier habe man den Kabelverzweiger im Bereich „Buschle“ über ein bauliches Provisorium ans Glasfasernetz anschließen können. Damit stünden den meisten Dan-koltsweilermer „ab sofort“ deutlich höhere Übertragungsraten zur Verfügung. Da der Anschluss der Häuser an den Kabelverzweiger aber noch über Kupferkabel erfolge, lägen die Übertragungsraten im besten Falle bei 50 MBit; je weiter man vom Kabelverzweiger entfernt wohne, desto geringer würden die Übertragungsraten. Trotzdem gelte: „Es wird auf jeden Fall deutlich besser“, betonte Bürgermeister Müller. Bislang stünden im Ort Übertragungsraten von lediglich 0,1 bis 0,5 MBit zur Verfügung. Mit der Erschließung des Kabelverzweigers im Bereich Buschle werde sich das schlagartig ändern; rund 70 Prozent von Dankoltsweiler könnten darüber mit gutem Breitband abgedeckt werden. Die Anbindung eines weiteren Kabelverzweigers im Ort solle später folgen.

Bei einer kurzfristig angesetzen Informationsveranstaltung am heutigen Mittwoch, 20. Juni, 19 Uhr, werden Vertreter der Netcom in der Alten Schule Dankoltsweiler über das neue Angebot informieren.

Geeinigt wurde sich im Gremium dann auch noch auf die Kosten für die Hausanschlüsse. Wer sich in der Gemeinde Jagstzell ans schnelle Netz anbinden lassen möchte, muss für einen Hausanschluss 850 Euro zahlen. Werden Tiefbauarbeiten fällig werden dafür pro Laufmeter Asphalt/Pflaster 150 Euro fällig, pro Laufmeter Wiese/Schotter 75 Euro.