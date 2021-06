Breitbandausbau: Graue Flecken sind ein rotes Tuch für Jagstzells Bürgermeister

Es ist beinahe eine Blaupause der Vorwoche: Am Montagabend wurde der Südwesten erneut von heftigen Unwettern heimgesucht, wie schon in der vergangenen Woche. Diesmal hat es in der Region besonders die Landkreise Tuttlingen, Rottweil und den Bodenseekreis getroffen. In Tuttlingen gab es handtellergroße Hagelkörner und in Bösingen bei Rottweil mussten die Helfer mit Traktor und Schneeschiebern die Eismassen von der Straße schieben.

Bereits für heute Nachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst erneut vor Unwetter.